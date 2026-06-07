Mai multe cartiere din București vor rămâne temporar fără apă în perioada următoare, ca urmare a unor lucrări programate de modernizare și întreținere a rețelei de distribuție. Intervențiile anunțate vor afecta consumatorii din sectoarele 1, 4 și 6, în intervale orare diferite, potrivit Apa Nova.

Cele mai ample întreruperi sunt programate pentru data de 11 iunie. În Sectorul 1, alimentarea cu apă va fi suspendată între orele 09:00 și 20:00 pe mai multe artere și străzi din zonă, printre care Strada Carpați, Strada Scărișoara, Strada Parângului și Calea Griviței.

În aceeași zi, locuitorii din Sectorul 6 care locuiesc pe Bulevardul Timișoara vor fi afectați de o oprire temporară a serviciului de alimentare cu apă, programată între orele 09:00 și 16:00.

Pe 10 iunie, între orele 09:00 și 15:00, furnizarea apei va fi întreruptă pe Aleea Secuilor din Sectorul 4. De asemenea, pe 8 iunie, între orele 08:00 și 17:00, consumatorii din mai multe zone ale Sectorului 6 vor resimți efectele lucrărilor.

Sunt vizate Intrarea Portocalelor, Șoseaua Cotroceni și Splaiul Independenței.

Reprezentanții operatorului de apă spun că întreruperile sunt necesare pentru desfășurarea unor investiții și lucrări de modernizare a infrastructurii. Pe durata intervențiilor, alimentarea cu apă va fi sistată complet în zonele afectate.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să își pregătească din timp rezerve de apă pentru consum și uz casnic, astfel încât impactul acestor întreruperi să fie cât mai redus.

La finalul lunii mai, mai multe zone din București au fost afectate de întreruperi temporare ale alimentării cu apă rece, ca urmare a unor lucrări de modernizare și intervenție desfășurate de Apa Nova. Opririle programate au avut loc în perioada 26–28 mai.

În Sectorul 1, furnizarea apei a fost suspendată pe 28 mai, între orele 09:00 și 20:00, pentru consumatorii de pe străzile 16 Februarie, Sălăjeni, Petru și Pavel și Bauxitei.

În Sectorul 2, lucrările au afectat alimentarea cu apă pe 26 mai, între orele 09:00 și 17:00, în zona Străzii Petricani și a Bulevardului Dimitrie Pompeiu.