Ploile torențiale din ultimele zile au provocat probleme în alimentarea cu apă în mai multe localități din județul Prahova, unde turbiditatea ridicată a apei și colmatarea captărilor au determinat reducerea presiunii în rețea și chiar întreruperea furnizării serviciului.

Operatorul regional HIDRO PRAHOVA S.A. a anunțat că situația afectează municipiul Câmpina, precum și orașul Slănic, comuna Izvoarele și satul Schiulești.

Măsurile au fost luate pentru protejarea sistemului de distribuție și menținerea calității apei potabile în contextul precipitațiilor abundente înregistrate în ultimele zile.

Potrivit companiei de apă, începând cu data de 4 iunie, la Stația de Tratare a Apei Câmpina au fost înregistrate valori ridicate ale turbidității, fenomen cauzat de cantitățile importante de precipitații căzute în zonă.

Pentru a menține funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță și pentru a asigura respectarea parametrilor de calitate ai apei distribuite, operatorul a decis reducerea presiunii în rețeaua de alimentare.

„Pentru menținerea funcționării sistemului în condiții de siguranță și asigurarea calității apei distribuite, a fost necesară reducerea presiunii în rețeaua de distribuție, măsură care se menține și în cursul zilei de 05 iunie 2026, până la stabilizarea situației și revenirea parametrilor de calitate la valorile normale”, a transmis HIDRO PRAHOVA.

Compania avertizează că pot apărea dificultăți în alimentarea cu apă în special pentru consumatorii aflați în zonele situate la altitudini mai mari sau la capetele rețelei de distribuție.

Probleme mai grave sunt înregistrate în orașul Slănic, comuna Izvoarele și satul Schiulești, unde alimentarea cu apă a fost întreruptă complet.

Potrivit operatorului, captările Crasna și Ștefești au fost afectate de colmatare în urma precipitațiilor continue, ceea ce a făcut imposibilă alimentarea normală a sistemului.

„Din cauza precipitațiilor continue, a fost colmatată și captarea Ștefești. În aceste condiții, pe lângă captarea Crasna, este afectată alimentarea cu apă potabilă din zonă”, a precizat compania.

În aceste localități, furnizarea apei potabile rămâne suspendată până la remedierea situației, iar reluarea serviciului depinde de evoluția condițiilor meteorologice și de starea surselor de captare.

HIDRO PRAHOVA precizează că, în acest moment, nu poate fi estimat un termen pentru revenirea la normal a alimentării cu apă în zonele afectate.

Operatorul monitorizează permanent situația și susține că va informa populația cu privire la evoluția intervențiilor și la momentul în care serviciul va putea fi reluat în condiții de siguranță.

Fenomenul apare în contextul episoadelor de instabilitate atmosferică și al ploilor abundente care au afectat în ultimele zile mai multe regiuni ale țării, provocând creșteri ale debitului cursurilor de apă și dificultăți în exploatarea surselor de alimentare cu apă potabilă.