Google se confruntă cu o opoziție tot mai puternică în India față de proiectul său de aproximativ 15 miliarde de dolari pentru construirea unui centru de date de mari dimensiuni în statul Andhra Pradesh, potrivit agenției Reuters.

În timp ce lucrările de amenajare a terenului sunt deja în desfășurare în apropierea orașului Visakhapatnam, organizațiile de mediu și locuitorii contestă impactul investiției asupra resurselor de apă și asupra unei rezervații naturale aflate în apropiere.

Proiectul, realizat în parteneriat cu grupul indian Adani, reprezintă cea mai mare investiție anunțată până acum de Google în India.

Autoritățile locale îl descriu drept unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură digitală din regiune, însă acesta este deja vizat de mai multe acțiuni în instanță și de proteste publice.

În ultimele săptămâni, activiști, organizații civice și elevi au organizat manifestații în Visakhapatnam pentru a atrage atenția asupra consumului ridicat de apă asociat centrelor de date, necesară pentru răcirea serverelor.

La proteste au fost afișate pancarte cu mesajul „We cannot drink DATA” („Nu putem bea date”), iar pe sigla Google au fost desenate simbolic cătușe, potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale.

Duminică, reprezentanții organizațiilor de mediu s-au întâlnit pentru a pregăti noi campanii de informare din ușă în ușă și proteste pe plajele din zonă.

„Dezvoltarea nu ar trebui să fie făcută în detrimentul mijloacelor de trai ale oamenilor”, a declarat Raja Rama Mohan Roy, fondatorul organizației Green Visakha, citat de Reuters.

Una dintre principalele preocupări este legată de alimentarea cu apă a orașului Visakhapatnam, care are aproximativ 2,5 milioane de locuitori.

Potrivit autorităților, orașul primește zilnic aproximativ 410 milioane de litri de apă din rezervoare și râuri, în timp ce necesarul este estimat la aproximativ 480 de milioane de litri. În aceste condiții, raționalizarea apei este deja o practică frecventă.

Activiștii susțin că noul centru de date ar putea accentua presiunea asupra resurselor existente, în special dacă va necesita cantități importante de apă pentru funcționare.

Fenomenul nu este unul izolat. La nivel mondial, dezvoltarea accelerată a centrelor de date și a infrastructurii pentru inteligența artificială generează dezbateri privind consumul de apă și energie. În Statele Unite, în luna iulie au fost organizate 142 de proteste în 42 de state pe teme similare.

Guvernul statului Andhra Pradesh respinge însă criticile și afirmă că informațiile prezentate de protestatari sunt „incorecte și înșelătoare”.

Într-un punct de vedere transmis Reuters, autoritățile au precizat că respectă dreptul cetățenilor de a protesta și că vor analiza orice sesizare justificată.

„Astfel de proteste reprezintă dreptul lor democratic. Dacă unele dintre aceste afirmații se vor dovedi legitime, guvernul este pregătit să ofere clarificări și soluții adecvate”, au transmis reprezentanții statului.

Totodată, autoritățile susțin că proiectul nu va utiliza apă destinată populației sau comunităților rurale și că rezervorul din apropiere nu va alimenta viitoarele centre de date.

La rândul său, Google a declarat pentru Reuters că investiția va respecta toate reglementările aplicabile și că va utiliza sisteme avansate de răcire cu aer pentru a limita consumul de apă.

Compania a mai precizat că va implementa măsuri speciale pentru reducerea zgomotului produs de instalații, deoarece șantierul se află la aproximativ 860 de metri de Rezervația Naturală Kambalakonda, habitat pentru specii precum leopardul și pangolinul.

Organizațiile de mediu susțin însă că lucrările de construcție și traficul greu ar putea afecta fauna din zonă. În prezent, proiectul este contestat în mai multe procese, inclusiv la Înalta Curte din Andhra Pradesh și la instanța specializată în probleme de mediu din India.

Google dezvoltă proiectul împreună cu grupul controlat de omul de afaceri indian Gautam Adani. Potrivit estimărilor autorităților locale, investiția ar putea genera până la 188.000 de locuri de muncă și ar transforma Visakhapatnam într-un important centru regional pentru infrastructura de inteligență artificială și servicii cloud.

Cu toate acestea, organizațiile de mediu avertizează că promisiunea autorităților de a asigura alimentarea cu apă pentru următorii 20 de ani ridică semne de întrebare într-un oraș care se confruntă deja cu deficit de apă.

Următoarea audiere în procesul deschis la Înalta Curte din Andhra Pradesh este programată pentru 24 august.