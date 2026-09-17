Ce faci când o duci pe mama la spital și nu ți-o primește acolo

Cum toată lumea ne vinde povești, m-am gândit ca azi să vă spun și eu una. Orice asemănare cu personaje reale e pur întâmplătoare și puteți să considerați că un exercițiu de fake news poate aprinde imaginația fiecăruia dintre noi. Mai ales când e vorba de spitale în colaps.

A fost odată o zi nefastă. Marți, trei ceasuri rele. Dimineață, premierul a primit raportul că sub geamurile clădirii s-au adunat oameni cu jalbe-n băț și vuvuzele. O să fie ceva zgomot, posibil și ceva gaze de la jandarmi, așa că indicația păzitorilor e să stea cu geamurile închise.

Premierul întreabă ce mai vor ciobanii, dacă au oile bolnave.

„Păi, nu pricep de ce animalele lor, declarate bolnave de instituțiile statului, nu mai pot să le exporte ei cu 20 de lei/kg, ci trebuie să le dea în abatoarele statului pe 11 lei/kg și doar de acolo se exportă”, îi dă indicații un consilier.

„Deci câștigă statul din interdicția asta! Bolnave, nebolnave, e bine dacă există carnea. Ați zis ciobanilor că-i indicația de la comisia europeană?! În cămara noastră lumina trebuie să stea aprinsă, chiar dacă acum stăm cu geamurile închise”. Premierul a mai cerut secretarei încă o cafea.

Cum nicio veste proastă nu vine singură, a venit și a doua. De Deficitu premierului se va alege praful fiindcă somitățile de la Casa Națională de Pensii au greșit calculele și Curtea de Conturi a ieșit cu un raport devastator: peste două milioane de pensionari primiseră pensii mai mici decât aveau dreptul.

Premierul știe că, până să intre DNA să cerceteze ce și cum, va trebui să se facă recalcularea pensiilor greșite și să se dea oamenilor banii cuveniți. La anul, Deficitu va fi mai deficit, iar el de-a dreptul nefericit!

Gânduri negre, mai negre decât cafeaua din ceașcă, l-au năpădit pe premier. În acea dimineață nu citise Horoscopul, cine știe ce-l mai așteaptă peste zi.

Ce faci când se îmbolnăvește mama

Telefonul mobil ciripește de pe birou. Se gândise să-l facă să sune ca un sursur de apă, cum îi spusese un amic psiholog că-i provoacă relaxare. N-a găsit în meniu și a ales ciripit de păsărele. Îi amintea de copilăria de la țară, când stătea sub păr și privea cerul.

Telefonul era de acasă. Trei-patru secunde după ce a răspuns, premierul s-a albit. Marțea marcase al treilea ceas rău! Mama sa fusese adusă de urgență la un spital din București. Făcuse un AVC, dar avea și probleme cu inima. Premierului i se cerea să se ducă rapid la ea căci nu se poate face internarea.

Ce faci când ți se îmbolnăvește mama? Lași tot și alergi să te îngrijești de ea, să vezi de ce nu-i internată, pe mâinile cui rămâne ca să fie salvată. Așa a făcut și premierul. A zburat cu sepepiștii după el la spitalul care nu voia să o interneze pe mama.

Premierul intră în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a spitalului. Mama era pe targă, cu o perfuzie la mână. Cere explicații medicului, dacă e AVC, dacă sunt probleme cu inima, mama fiind cardiacă.

Medicul confirmă că e un AVC minor, s-a intervenit în spitalul din provincie, dar au apărut problemele majore la inimă. De aceea s-a luat decizia să fie transferată la București, plus că o mamă de premier s-a considerat că trebuie dusă la spitalul cel mai performant.

„Și atunci de ce nu o internați?”

„Nu avem materialele necesare, nici măcar stenturi, nu se mai operează nimic, așa cum s-a anunțat deja. Spitalul e în colaps. Ni s-a spus că fie faceți rectificarea bugetară, fie ne dați din Fondul de rezervă, aflat la dispoziţia Guvernului”, îi dă explicații doctorul.

„Domnul meu, e vorba de mama!”, se răstește premierul. „Dumneata trăiești și muncești într-o țară europeană, trebuie să ai soluții. Hai, nu dumneata, ci managerul spitalului. Taie dintr-o parte și cumpără stenturi, anestezie, bisturie... PSD e infiltrat pe aici de nu mai merge spitalul?”.

Medicul reglează perfuzia mamei și se uită pe monitor. Bătrâna doarme, valorile de pe ecran nu sunt îngrijorătoare.

„Domnule premier, nu suntem nici pesediști, nici putiniști, suntem doctori care am primit vestea că nici salariile nu le vom mai lua, nu doar că nu mai avem cu ce salva pacienți! Știți foarte bine că nu sunt bani și că șeful de la Casa de Pensii a mințit când a zis că nu există o criză a medicamentelor, a materialelor necesare într-un spital. Casa de Pensii nu a alocat niciun leu în această lună pentru tratarea cordului, deși există programe... De unde să luăm stenturi pentru mama?!”, și-a manifestat revolta, fără rezerve, medicul.

„Până rezolvăm, moare mama! Nu puteți să o duceți la alt spital, poate ei au medicamente pentru AVC și stenturi?”, strigă premierul.

„N-are nimeni din rețeaua de stat. Deficitul financiar e mare, ni s-a comunicat de la Ministerul Sănătății. Să știți că nici cu Ambulanța nu avem cum să tranferăm pacienta fiindcă au anunțat că nu mai au bezină și că intervin doar la accidente sau la cazuri deosebite.

Domnule premier, nu vrem să moară mama dumneavoastră, dar nici nu avem cum să o ajutăm la acest moment. Am stabilizat-o. Încercați, sunați la spitale private, poate găsiți la ei stenturi și ce mai trebuie. Cu siguranță, veți rezolva! Noi însă rămânem aici să dăm piept cu disperarea unor oameni cărora nu putem să le salvăm mamele, copiii, rudele... La noi, pacienții nu sunt nici pesediști, nici liberali, auriști, useriști sau șoșocari. Viața e una, ca și moartea”.

Încruntarea premierului arăta că va urma și o miercure neagră, cu un deficit bugetar de aproape 100 de milioane de lei în cadrul Ministerului Sănătății, cu Ambulanța și UPU care riscă să rămână fără bani. Cu mama o s-o rezolve, pentru restul... să vină alții la Palat, că prea s-a lăsat întuneric!

Sfârșit.