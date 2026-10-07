Pregătirile pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva au început la Iași, unde baldachinul din Curtea Mitropolitană a fost împodobit cu flori. Sărbătoarea este celebrată în perioada 8-15 octombrie, iar racla cu moaștele sfintei va fi scoasă joi dimineață din Catedrala Mitropolitană și așezată în baldachin, pentru închinarea credincioșilor.

Baldachinul este decorat în acest an cu frunze de stejar, crenguțe de brad, crizanteme, crini și trandafiri. Printre florile folosite se află și trandafiri care se deschid sub forma unei inimioare.

Decorarea baldachinului este realizată de familia unui florar din București, care se ocupă de această tradiție de 23 de ani.

„Avem câteva tipuri de crizanteme, variante de toamnă, câteva tipuri de trandafiri, avem și trandafiri care se deschid ca o inimioară, sunt și câteva varietăți de crini parfumați”, a declarat Ion Buștei, florarul care se ocupă de decorarea baldachinului.

Pentru aranjamentul floral au fost folosite și frunze de stejar, precum și alte elemente vegetale.

„Folosim quercus, frunze de stejar frumos colorate. În acest an culorile dominante sunt culori de toamnă, dar am adus și culori foarte vesele care să creeze o stare bună și frumoasă pelerinilor”, a mai spus Ion Buștei, citat de Agerpres.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă joi dimineața, la ora 06:30, din Catedrala Mitropolitană din Iași.

Aceasta va fi așezată pe baldachinul special amenajat în Curtea Mitropolitană, unde credincioșii veniți din țară și din străinătate se vor putea închina.

Catedrala Mitropolitană a publicat și o imagine cu aranjamentul floral pregătit pentru baldachinul din acest an.

În perioada pelerinajului, credincioșii care ajung la Iași vor avea posibilitatea să se închine și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie.

Acestea sunt aduse de la o mănăstire din județul Neamț și vor fi disponibile pentru închinare în perioada sărbătorilor dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pe 14 octombrie, când este prăznuit hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, va fi oficiată Sfânta Liturghie. La ceremonia religioasă sunt așteptați sute de mii de credincioși, precum și reprezentanți ai autorităților locale și centrale.

Persoanele care ajung în această perioadă la Iași vor putea vizita orașul și cu un autobuz supraetajat.

Directorul Companiei de Transport Public Iași, Cristian Stoica, a declarat că autobuzul va circula pe anumite trasee în perioada Sărbătorilor Iașului și a Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Autobuzul are o capacitate de 70 de locuri și este dotat cu sisteme de traducere în căști, inclusiv pentru turiștii străini.

Vehiculul a fost achiziționat recent pentru suma de 150.000 de lei.

„Ne dorim ca de Sărbătorile Iașului să facem o cursă inaugurală. Suntem în faza de recepție, deocamdată. Vor fi tururi prestabilite, dar se pot face tururi și la comanda companiilor pe toată perioada anului”, a declarat Cristian Stoica.