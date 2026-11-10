Un general în rezervă al Serviciului de Informații Externe (SIE), Nicolae Iană, ar fi declarat în fața procurorilor DNA Iași că suma de 600.000 de euro ar fi fost oferită pentru numirea lui Alexandru Bociu în funcția de președinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), cu rang de secretar de stat, potrivit Gândul, care citează surse judiciare, în contextul anchetei privind afaceristul vasluian Fănel Bogos.

Potrivit publicației, Iană ar fi dat o declarație amplă în dosarul în care Bogos este cercetat pentru fapte de corupție. Generalul ar fi susținut că are informații despre plata banilor în perioada 2021-2022, în timpul guvernării lui Florin Cîțu.

„Nu cred că îl știu pe numitul Alexandru Bociu dar știu că funcția de secretar de stat a fost dată pe suma de 600.000 de euro, când Cîțu Florin era prim ministru”, ar fi scris Nicolae Iană în declarația dată la DNA Iași, conform surselor citate de Gândul.

Există însă o diferență între perioada indicată în presupusa declarație și data numirii oficiale. Potrivit Monitorului Oficial, Alexandru Bociu a fost numit în funcția de președinte al ANSVSA, cu rang de secretar de stat, la 9 februarie 2022, printr-o decizie semnată de premierul de atunci, Nicolae Ciucă, și contrasemnată de secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu.

Gândul precizează că sursele judiciare nu au putut clarifica dacă generalul ar fi indicat în declarație și persoanele implicate în presupusa plată, mecanismul prin care ar fi fost remisă suma sau identitatea celui care ar fi oferit banii.

Potrivit documentelor anchetatorilor citate de publicație, Nicolae Iană apare și în discuții referitoare la presupuse demersuri pentru destituirea unor persoane din sistemul judiciar, printre care procurorul-șef DNA de la acel moment, Marius Voineag. Procurorii au consemnat că generalul ar fi pretins că are influență la nivelul unor factori de decizie.

În același dosar, omul de afaceri Fănel Bogos ar fi încercat să obțină sprijin pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

În acest context, fostul premier Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași, în 2 octombrie, în legătură cu audiența acordată afaceristului. Guvernul a precizat atunci că Bolojan a oferit procurorilor toate informațiile solicitate.

Dosarul are și alte ramificații. Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, a fost trimisă în judecată pentru presupusă complicitate la folosirea influenței.

Trăilă a respins acuzațiile și a declarat publicației că se consideră nevinovată, susținând că dosarul nu conține probe.

Ancheta este instrumentată de DNA Iași, iar acuzațiile și declarațiile menționate nu reprezintă, în sine, stabilirea vinovăției persoanelor vizate.