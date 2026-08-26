Bogos despre întâlnirea cu Bolojan: Nu e vorba de nicio șpagă

Omul de afaceri Fănel Bogos a oferit explicații despre modul în care a ajuns la Palatul Victoria și s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, în contextul dosarului de corupție în care secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, a fost pusă sub urmărire penală.

Bogos, care a fost arestat preventiv și ulterior eliberat, susține că întâlnirea cu premierul a avut legătură exclusiv cu problemele pe care afirmă că le-a întâmpinat în relația cu autoritățile sanitar-veterinare. El respinge acuzațiile de mită și spune că, timp de aproximativ doi ani, a sesizat mai multe instituții cu privire la presupuse abuzuri ale șefului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

„Nu este vorba despre nicio șpagă. Eu vă spun că sunt un mare credincios...De doi ani mă plâng la toate autoritățile statului, de la ministrul Agriculturii, la domnul Ciolacu, la domnul Ciucă. La ministrul Agriculturii am fost de trei ori cu abuzurile pe care le face cumătrul meu. Îmi este cumătru domnul Ponea. De doi ani sunt hărțuit și vrea cumătrul meu să mă închidă. De doi ani de zile sunt la toți politicienii...”.

Potrivit lui Fănel Bogos, primul politician care l-ar fi ascultat în legătură cu situația fermelor sale a fost Mihai Barbu, fost președinte interimar al PNL Vaslui și aflat în prezent sub control judiciar în acest dosar.

„Primul care m-a primit, fiind venit nou în organizația PNL Vaslui, a fost domnul Barbu, care nu știa despre ce probleme sunt, și a fost singurul om care m-a ascultat. I-am explicat că sunt supus la presiuni. Meseria mea de bază e boier fără „b”, nu sunt... Dar am ajuns locul 3-4 pe țară în industrie”.

Ulterior, după mai multe discuții cu Barbu, omul de afaceri spune că a ajuns la Guvern și a discutat inițial cu Cristina Trăilă.

„Pe ușa din față a Guvernului am ajuns la doamna Trăilă prima oară. La intrarea principală. Ajungând acolo, știam că de ANSVSA răspunde Cancelaria Premierului. Prima oară m-am dus la Cancelaria Premierului. Doamna Trăilă mi-a spus că nu se poate întâmpla așa ceva în România. Același lucru mi-a spus și premierul. Premierul mi-a spus că nu se poate să fiu cel mai mare producător de ouă din România și să se întâmple abuzurile asupra fermelor mele. Am 40 de ferme în șase județe”, a mai spus Bogos.

„După ce am discutat cu domnul Barbu, după o perioadă de două-trei luni de zile, la insistențele mele, am zis: mă duc și mă culc pe preș la Palatul Victoria, pentru că sunt un producător cu 40 de ferme în șase județe. Nu sunt un găinar de la Vaslui. Meseria mea Meseria mea de bază e boier fără „b”. Pot să fiu și bou fără „b”, adică ou, dar dacă mă tot spargi în cap... mă împuți... În primul rând, salmonelele amândouă le-am câștigat în instanță. Cumătrul meu este cel mai bogat funcționar public. Are investiții o grămadă, are să îmi dea mie o grămadă de bani. Corupția nu e la Bolojan și la mine...Domnul Barbu venea o dată la două săptămâni în județ, să refacă ce se stricase după plecarea lui Nelu Tătaru, să refacă organizația PNL Vaslui”.

Bogos susține că Mihai Barbu i-ar fi prezentat premierului situația, iar ulterior acesta ar fi dorit să discute direct cu omul de afaceri.

„Am ajuns cu domnul Mihai Barbu ca să îi explic, pentru că Mihai Barbu i-a explicat domnului Bolojan, iar domnul Bolojan nu a crezut. Și atunci m-a chemat pe mine direct. La insistența mea, domnul Barbu mi-a organizat o întâlnire cu domnul Bolojan. Am zis: domnule, nu mai pot suporta.

Am ajuns la Palatul Victoria. M-am dus și am așteptat, că era ședință de Guvern. I-am explicat că sunt cel mai mare producător de ouă și i-am explicat problemele pe care le am, și nu m-a crezut. I-am spus: domnule premier, eu nu am venit să mă plâng. De la Bârlad până la București sunt câmpurile pline de lacrimile mele. Tot politicul din România știe ce se întâmplă cu abuzurile asupra mea, dar nimeni nu ia măsuri”.

Potrivit lui Bogos, discuția cu premierul ar fi durat aproximativ 15 minute.

„El a spus că o să facă adrese către ANSVSA și că o să trimită Corpul de Control al ANSVSA-ului la noi. Îl poți acuza pe Bolojan de orice, dar de mită nu. Eu mor cu crucea în mână dacă Bolojan a luat un leu sau am discutat vreodată de un leu. În tot acest dosar nu s-a discutat de niciun leu”.

Întrebat ce ar fi oferit în schimbul întâlnirii cu premierul, Bogoș a negat că ar fi dat bani sau alte foloase.

„În schimbul a nimic, doar ca să ajute industria, să ajute economia. Nu am dat nimic”.

Omul de afaceri spune că referirile la întâlnirea cu Bolojan au apărut în discuțiile interceptate după ce le-ar fi spus unor persoane că intenționează să ajungă la premier.

„După o petrecere, am spus că mă duc la Bolojan. Într-o săptămână, două, trei am spus că mă duc la Bolojan, dorm pe preșul dumnealui, să mă primească! După petrecerea aia, cei trei plecați de la petrecere au vorbit între ei, nu cu mine. Și-au dat cu părerea. Domnul Anisiei este un hazardist.Niciodată nu am finanțat niciun partid, pe nimeni. Domnul Barbu mi-a spus că ar fi bine să fiu...”

Bogos spune că este dispus să accepte verdictul instanței și insistă că nu a oferit bani pentru a obține sprijin politic.

„Justiția va face lumină clară. Dacă, eu Bolojan, Trăilă și cu domnul Barbu suntem vinovați cer pedeapsă de zece ori. Am botezat 134 de copii și am cununat 50 de perechi. Am făcut biserică”.

Potrivit anchetatorilor, Fănel Bogoș ar fi încercat să folosească relații politice pentru retragerea unor sancțiuni și schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, în contextul unor probleme legate de salmonella identificate la una dintre fermele sale.

DNA a susținut anterior că omul de afaceri a fost reținut pentru instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată. Bogos a contestat situația și a susținut că a obținut în instanță câștig de cauză în litigiile privind cele două cazuri de salmonella.

În documentele anchetei sunt menționate și discuții în care Bogos vorbește despre o posibilă întâlnire cu premierul prin intermediul lui Mihai Barbu:

„Marți m-a chemat.. marți...marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea...auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur”.

Procurorii precizează însă că nu au identificat elemente care să indice implicarea directă a lui Ilie Bolojan în faptele investigate, afirmațiile despre întâlnire provenind din discuțiile purtate de Bogos.

Premierul a confirmat că întâlnirea a avut loc și a oferit o explicație asupra circumstanțelor.

„Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogos. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri.

Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa.

Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare.”