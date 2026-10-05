Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, luni, 96 de percheziții în șase județe, într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție în rândul unor polițiști de frontieră și lucrători vamali de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, din județul Satu Mare.

Potrivit DNA, perchezițiile au loc în județele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș. Sunt vizate sediile a două instituții publice, precum și domiciliile unor persoane fizice.

Anchetatorii din cadrul Serviciului Teritorial Oradea cercetează presupuse fapte de corupție care ar fi fost comise în perioada 2025-2026 de polițiști de frontieră și lucrători vamali care își desfășurau activitatea în structurile de frontieră din zona Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025-2026, a unor infracțiuni de corupție de către polițiști de frontieră și lucrători vamali din cadrul structurilor de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare”, a transmis DNA.

În cadrul anchetei sunt efectuate percheziții domiciliare în 96 de locații din cele șase județe. Printre obiectivele vizate se află și sediile a două instituții publice, însă DNA nu a precizat în comunicatul transmis luni despre ce instituții este vorba.

Ancheta urmărește, potrivit informațiilor furnizate de procurori, să stabilească dacă angajați ai structurilor de frontieră ar fi primit bani în legătură cu modul în care și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu.

La operațiune participă și alte structuri ale statului. Procurorii DNA beneficiază de sprijinul lucrătorilor Direcției Generale Anticorupție, al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, al Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, precum și al Inspectoratelor de Poliție Județene Bihor și Cluj.

Perchezițiile reprezintă o etapă a anchetei penale, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea eventualei vinovății printr-o hotărâre judecătorească definitivă.