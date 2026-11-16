România pierde din nou! Cioloș, fără serviciu

Astăzi, 16 noiembrie, de la ora 12.00, Adrian Severin este invitatul lui Dan Andronic la „Contrapunct”. O ediție despre rezultatele diplomației românești, limitele mobilizării AUR și negocierile care pot decide viitorul Ucrainei și securitatea Europei. Dacian Cioloș nu a obținut conducerea Francofoniei. Summitul de la Phnom Penh s-a încheiat fără desemnarea unui nou secretar general, iar alegerea a fost amânată cu un an, pe fondul tensiunilor dintre Rwanda și Republica Democratică Congo.

Susținută de președintele Nicușor Dan, candidatura României rămâne blocată. Ce spune acest rezultat despre capacitatea Bucureștiului de a construi alianțe și de a transforma susținerea diplomatică într-un succes internațional? Mitingul promovat de AUR: eșec de mobilizare sau de strategie politică? Manifestația din 14 noiembrie, în sprijinul lui Călin Georgescu, a adus în Capitală aproximativ 10.000 de oameni, potrivit TVR.

De la tribună s-a vorbit însă despre 50.000 de participanți. Dan Andronic și Adrian Severin discută diferența dintre retorica demonstrației de forță și rezultatul politic al protestului, precum și relația dintre George Simion, AUR și susținătorii lui Georgescu. Ucraina, între negocierile americane, revendicările Rusiei și interesele Europei. După discuțiile ruso-ucrainene mediate de SUA la Abu Dhabi, participarea europeană capătă contur.

Consiliul European a prezentat o formulă de reprezentare care reunește instituțiile UE și cinci țări: Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit. Garanțiile de securitate pentru Ucraina și condițiile unei păci durabile rămân în centrul negocierilor. Cât spațiu există pentru compromis și cum își poate apăra România interesele în această etapă diplomatică?

Urmăriți „Contrapunct”, cu Dan Andronic și invitatul său, Adrian Severin, astăzi, de la ora 12.00.