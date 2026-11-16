Moștenitorii fostului proprietar al tabloului „Castan înflorit”, realizat de Vincent van Gogh, solicită casei de licitații Sotheby's să retragă lucrarea de la vânzare.

Aceștia susțin că există posibilitatea ca pictura să fi fost vândută în 1936 sub presiunea regimului Germaniei naziste, iar tranzacția să nu fi avut loc în condiții corecte.

Potrivit Oxu.Az, tabloul este evaluat la aproximativ 180 de milioane de dolari și ar putea deveni cea mai scumpă lucrare a celebrului pictor olandez vândută vreodată.

Reprezentanții presupuşilor moștenitori afirmă că familia fostului proprietar s-ar fi confruntat cu dificultăți financiare provocate de acțiunile Germaniei naziste, iar acestea ar fi putut influența decizia de a vinde pictura.

Avocații acestora au cerut Sotheby's să confirme că lucrarea a fost vândută în 1936 la prețul pieței.

Moștenitorii consideră că, în lipsa unei astfel de confirmări, licitația nu ar trebui să aibă loc. Solicitarea pune în discuție împrejurările în care tabloul a părăsit colecția fostului proprietar și posibilitatea ca vânzarea să fi fost una forțată.

Sotheby's a anunțat anterior că va organiza, pe 18 noiembrie, la New York, o licitație în cadrul căreia vor fi scoase la vânzare 12 lucrări semnate de artiști celebri. Printre numele incluse în catalog se numără Alfred Sisley, Vincent van Gogh, Camille Pissarro, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir și Edgar Degas.

Pe lângă „Castan înflorit”, de Van Gogh, licitația va include și tabloul „În canoe”, cunoscut și sub denumirea „Fată într-o barcă”, realizat de Pierre-Auguste Renoir. Casa de licitații estimează valoarea acestei lucrări la 25-30 de milioane de dolari.

În cazul picturii lui Van Gogh, Sotheby's nu a făcut publică o estimare oficială a prețului, precizând că informațiile sunt disponibile doar la cerere. Lucrarea este însă evaluată, potrivit sursei citate, la aproximativ 180 de milioane de dolari.