Trei proprietăți imobiliare care i-au aparținut lui Ilan Șor vor fi scoase la licitație pe 2 decembrie, în Republica Moldova, pentru recuperarea prejudiciului stabilit îndosarul fraudei bancare. Printre bunurile care urmează să fie valorificate se numără o locuință de aproape 400 de metri pătrați și o casă cu trei etaje, aflată în construcție.

Mobilier masiv din lemn, încăperi spațioase și o garderobă amenajată în două camere se numără printre dotările uneia dintre proprietățile lui Ilan Șor care urmează să fie vândute la licitație.

Una dintre cele mai scumpe proprietăți care vor fi scoase la vânzare este situată într-un bloc de locuințe din sectorul Rîșcani al capitalei Republicii Moldova.

Locuința a fost amenajată prin unirea a două apartamente, având o suprafață totală de aproape 400 de metri pătrați și ocupând practic o întreagă scară a imobilului. Potrivit imaginilor realizate de echipa PRO TV Chișinău, proprietatea dispune de o garderobă care se întinde pe suprafața a două încăperi, prevăzute cu mobilier masiv și numeroase compartimente pentru depozitarea hainelor, încălțămintei și accesoriilor.

În interiorul locuinței se află și piese de mobilier cu un design extravagant, printre care un fotoliu amplasat într-unul dintre holuri.

Licitația pentru această proprietate va porni de la aproape 13 milioane de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 650.000 de euro.

O altă proprietate inclusă în procedura de valorificare este o casă cu trei etaje, amplasată în apropierea Parcului Valea Morilor din Chișinău. Imobilul se află încă în construcție, însă în interiorul acestuia au rămas mai multe obiecte. Printre acestea, jurnaliștii PRO TV Chișinău au identificat și o statuetă care o reprezintă pe Themis, zeița Justiției. Prețul de pornire stabilit pentru această proprietate depășește 17 milioane de lei moldovenești.

Pe lista bunurilor scoase la licitație figurează și o proprietate situată într-un bloc de locuințe de pe bulevardul Decebal din Chișinău. Spre deosebire de celelalte imobile, aceasta este deținută în coproprietate cu o altă persoană, care beneficiază de dreptul de preempțiune. Astfel, coproprietarul va avea prioritate la achiziționarea bunului, în condițiile stabilite de lege.

Prețul de vânzare al acestei proprietăți a fost stabilit la 903.800 de lei moldovenești.

Licitația pentru cele trei imobile din Chișinău a fost programată pentru 2 decembrie, iar la procedura de vânzare vor putea participa atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Prin valorificarea acestor bunuri, autoritățile Republicii Moldova urmăresc recuperarea unei părți din prejudiciul de peste cinci miliarde de lei moldovenești, stabilit de instanță în dosarul fraudei bancare.

Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în acest dosar. Acesta se află în Federația Rusă și figurează pe lista persoanelor date în urmărire internațională.

În urma condamnării, Ilan Șor a susținut că decizia instanței este ilegală și abuzivă.