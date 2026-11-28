Posibilă tentativă de suicid la metroul din București. Un călător a fost scos în viață de sub o garnitură de metrou, sâmbătă, 28 noiembrie, în urma unui incident produs în stația Piața Unirii 1 din București. Polițiștii au intervenit la fața locului, iar circulația trenurilor se desfășura în sistem pendulă, potrivit ultimelor informații.

Dispeceratul Central al Metrorex a fost informat sâmbătă despre producerea unui incident în stația Piața Unirii 1, unde o persoană a ajuns sub o garnitură de metrou.

Polițiștii de la Metrou s-au deplasat la fața locului. Potrivit informațiilor furnizate inițial de martori, una dintre ipotezele vehiculate a fost cea a unei tentative de suicid, însă aceasta nu a fost confirmată de autorități.

Potrivit informațiilor comunicate ulterior, persoana implicată în incident a fost recuperată în viață.

Călătorul se afla în prezența polițiștilor de la Metrou, în așteptarea unui echipaj de ambulanță. Până la momentul relatării, nu au fost comunicate informații suplimentare privind starea sa de sănătate.

În urma intervenției din stația Piața Unirii 1, circulația garniturilor de metrou a fost reorganizată temporar, trenurile fiind operate în sistem pendulă.

Circumstanțele în care călătorul a ajuns sub garnitura de metrou urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de autorități.

Un alt incident care a determinat întreruperea circulației metroului din București a fost raportat în seara zilei de 4 noiembrie 2026, în stația Piața Victoriei.

La momentul respectiv, echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru salvarea unei persoane, iar traficul garniturilor de metrou a fost suspendat temporar.

Potrivit informațiilor, persoana a fost recuperată în stare conștientă de către echipajele de salvare. Circumstanțele incidentului nu au fost stabilite la momentul relatării.