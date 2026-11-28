Călătorii care folosesc transportul subteran din Paris mai au la dispoziție câteva săptămâni pentru a utiliza biletele tradiționale din carton. Începând cu 15 decembrie 2026, acestea nu vor mai fi acceptate, accesul la metrou urmând să se facă prin intermediul cardurilor inteligente și al telefoanelor mobile, potrivit Le Figaro.

Biletele fizice de metrou din regiunea Île-de-France vor putea fi utilizate până pe 14 decembrie inclusiv, după ce comercializarea acestora a fost eliminată progresiv în cursul anului 2025. Măsura marchează retragerea unui tip de bilet introdus în anul 1900, odată cu inaugurarea metroului parizian.

Trecerea la sistemele electronice de acces i-a determinat pe unii călători să păstreze vechile bilete ca amintire.

„Acum este unul dintre suvenirurile pe care le păstrez în husa transparentă de telefon”, a spus o tânără după ce a aflat despre retragerea acestora.

Cu o lungime de 6,5 centimetri și o lățime de trei centimetri, biletul de carton a fost utilizat de generații întregi de localnici, dar și de turiștii care au vizitat capitala Franței. De-a lungul timpului, atât aspectul biletelor, cât și sistemul de validare a acestora au suferit mai multe modificări.

Până în 1973, când au fost introduse benzile magnetice, validarea se realiza prin perforarea cartonului. Un localnic în vârstă de 70 de ani a povestit că vechiul sistem oferea și posibilitatea de a evita plata călătoriei.

Biletele au avut, de-a lungul celor 126 de ani de utilizare, mai multe culori, printre care maro, galben, verde și violet, înainte de adoptarea variantei albe.

Persoanele care mai dețin bilete de carton valabile le vor putea preda la casele de bilete până pe 14 ianuarie 2027, la o lună după încetarea utilizării acestora în rețeaua de transport.

Retragerea definitivă a biletelor tradiționale face parte din procesul de modernizare a transportului public parizian, prin înlocuirea suporturilor din carton cu soluții electronice disponibile inclusiv pe telefoanele mobile.