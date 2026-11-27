Republica Moldova. O vizită la Grădina Zoologică din Chișinău va costa mai mult. Prețul unui bilet pentru adulți va ajunge la 80 de lei, față de 25–30 de lei în prezent. Noile tarife au fost aprobate pe 26 noiembrie de Consiliul Municipal Chișinău, cu votul a 27 de consilieri.

Administrația instituției spune că majorarea este necesară din cauza scumpirilor acumulate în ultimii ani. Tarifele nu au mai fost actualizate din 2014. În acest timp, au crescut cheltuielile pentru întreținerea animalelor, funcționarea instituției și dezvoltarea infrastructurii.

Administratorul interimar al Grădinii Zoologice, Roman Crețu, susține că noile prețuri au fost stabilite prin raportare la inflația din ultimul deceniu. Acesta afirmă că instituția nu a calculat încă toate costurile reale pentru întreținerea fiecărui animal și pentru serviciile oferite vizitatorilor.

În prezent, un adult achită 30 de lei pentru intrare în sezonul cald și 25 de lei în perioada rece. După intrarea în vigoare a noilor tarife, prețul va crește până la 80 de lei.

Roman Crețu a explicat că administrația a ales să raporteze tarifele actuale la nivelul inflației înregistrate din 2014 până în prezent. Potrivit acestuia, dacă ar fi aplicată integral această metodă, un bilet care costa 30 de lei în urmă cu 12 ani ar trebui să depășească acum 80 de lei.

„Noi am fi dorit să calculăm prețul real al întreținerii, dar ceea ce facem acum, prin prețurile pe care le propunem spre aprobare, este să aplicăm calculatorul de inflație și să raportăm tarifele la cele din 2014. De exemplu, dacă biletul pentru un adult a costat 30 de lei în 2014, astăzi, aplicând calculatorul ratei inflației, prețul ar trebui să fie de peste 80 de lei. Noi doar am ajustat tarifele la rata inflației”, a declarat administratorul interimar în cadrul ședinței CMC din 26 noiembrie.

Scumpirea ar putea influența și numărul persoanelor care vor alege să viziteze Grădina Zoologică. Roman Crețu estimează că fluxul de vizitatori ar putea scădea cu cel mult 15%.

Totuși, anumite categorii de persoane vor putea intra în continuare fără să plătească. Gratuitatea va fi păstrată pentru copiii cu vârsta de până la șapte ani, dar și pentru cei aflați în centre de plasament.

De aceeași facilitate vor beneficia copiii cu dizabilități și cei din familii vulnerabile. Accesul gratuit va fi asigurat și persoanelor care participă la activități de voluntariat, acțiuni caritabile, proiecte educative sau inițiative de protecție a mediului.

Pe lângă modificarea prețurilor la bilete, proiectul aprobat de consilieri introduce și un serviciu nou. Vizitatorii vor avea posibilitatea să hrănească anumite animale direct din mână, pentru o plată suplimentară.

Activitatea va fi organizată în zona expoziției „Curtea țărănească”. Acolo sunt ținute capre, măgari, oi și păsări de curte.

Administrația spune că această experiență a fost încercată în timpul verii și a atras interesul publicului. Vizitatorii au putut interacționa mai îndeaproape cu animalele, fără ca acestea să fie expuse unor riscuri. Hrana va fi comercializată în pahare și va conține în special produse vegetale. Printre acestea se numără morcovii și merele.

Roman Crețu afirmă că Grădina Zoologică dispune deja de condițiile necesare pentru organizarea activității. Era însă nevoie ca serviciul să fie inclus oficial în lista celor pentru care instituția poate încasa bani. Totodată, vânzarea hranei trebuie să fie reglementată, inclusiv prin eliberarea bonurilor de casă.

Administratorul susține că scopul principal nu este obținerea unor venituri suplimentare, ci oferirea unei experiențe pe care vizitatorii și-au dorit-o.

Administrația Grădinii Zoologice spune că banii obținuți din vânzarea biletelor nu sunt suficienți pentru a acoperi costurile de funcționare. Chiar și în perioadele cu cele mai mari încasări, veniturile proprii reprezintă o parte redusă din bugetul necesar instituției.

Potrivit lui Roman Crețu, cel mai bun rezultat financiar obținut într-un singur sezon a fost de aproximativ 7,5 milioane de lei. Această sumă a acoperit doar 23% din cheltuielile totale.

Restul banilor necesari provin din bugetul municipal. Administrația primește anual peste 40 de milioane de lei de la Consiliul Municipal Chișinău. Suma include și finanțarea investițiilor capitale.

O mare parte din buget este direcționată către plata salariilor. Potrivit administratorului interimar, cheltuielile pentru personal depășesc 72% din finanțarea disponibilă.

„Din bugetul Consiliului Municipal ne sunt alocate peste 40 de milioane de lei, sumă care include și investițiile capitale. În prezent, la salarizare consumăm cel mai mult. Practic, depășim pentru salarizare 72% din ce vine. Restul ajunge pentru întreținere, dar dacă suntem întreprindere la autofinanțare, noi totuși încercăm să reducem povara bugetară”, a explicat Roman Crețu.

Majorarea tarifelor este justificată de administrație și prin planurile de dezvoltare ale instituției. Reprezentanții Grădinii Zoologice spun că își propun să extindă colecția de animale și să aducă specii noi.

Pentru realizarea acestor obiective sunt necesare investiții în spațiile de adăpostire, infrastructură și condițiile de îngrijire. În plus, fiecare specie nouă presupune cheltuieli permanente pentru hrană, întreținere și asigurarea condițiilor corespunzătoare.

Administrația consideră că veniturile suplimentare ar putea contribui la reducerea dependenței de finanțarea municipală și la îmbunătățirea serviciilor oferite publicului.

În această perioadă, Grădina Zoologică funcționează după un orar adaptat sezonului rece. Casele de bilete sunt deschise între orele 09:00 și 16:00, iar vizitatorii pot rămâne în incintă până la ora 17:00. Programul va fi valabil până în primăvară.

O parte dintre animale nu mai pot fi văzute în spațiile exterioare. Aproape toate speciile de maimuțe, cu excepția lemurilor, sunt mutate în încăperi încălzite. Același lucru se întâmplă și în cazul capibarelor și al unor păsări exotice.

Aceste spații nu sunt accesibile publicului. Din cauza temperaturilor scăzute și a condițiilor meteorologice, numărul vizitatorilor se reduce considerabil. Potrivit administrației, în sezonul de iarnă, Grădina Zoologică primește aproximativ jumătate din numărul persoanelor care o vizitează în perioada caldă.