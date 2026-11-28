Meciul dintre FC Voluntari și CFR Cluj s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, sâmbătă, în deplasare, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a din Superligă. Confruntarea de pe terenul ilfovenilor a fost influențată puternic de condițiile meteo dificile, cu ninsoare și vânt intens, factori care au limitat spectacolul fotbalistic și au redus numărul fazelor clare de poartă.

Desfășurat pe o vreme nefavorabilă, cu ninsoare și rafale puternice de vânt, duelul de la Voluntari nu a oferit prea multe reușite pe plan tehnic. Jucătorii ambelor formații au avut de înfruntat atât adversarul direct, cât și starea gazonului și vizibilitatea redusă, astfel că situațiile periculoase la cele două porți au apărut sporadic pe parcursul celor 90 de minute.

Gazdele au preluat inițiativa în startul partidei și au semnat primele acțiuni ofensive spre buturile apărate de Tordai. În minutul 26, Roemeratoe a șutat periculos, dar mingea a trecut pe lângă bară, iar în minutul 39 Guțea a încercat un lob care a lovit bara transversală.

Spre finalul întâlnirii, ritmul a mai crescut, iar portarii au ieșit la rampă. În minutul 83, Jurhar a reușit o paradă sigură la finalizarea lui Drazic, evitând deschiderea scorului pentru oaspeți. Patru minute mai târziu, în minutul 87, Crișan a avut șansa de a aduce bucuria gazdelor, însă execuția sa nu a prins cadrul porții.

După fluierul final, FC Voluntari și CFR Cluj au împărțit punctele în urma rezultatului de 0-0. Formația pregătită de Marius Șumudică se află pe locul 8 în clasament, acumulând 23 de puncte după 17 runde. De cealaltă parte, echipa din județul Ilfov, antrenată de Florin Pîrvu, rămâne pe penultima poziție a ierarhiei din Superligă, cu un total de 10 puncte.

FC Voluntari: Jurhar – Mamic, Haruț, R. Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu – Nuno Rodrigues, Roemeratoe, Guțea (I. Gheorghe 87) – Merloi (Onișa 68), M. Roman II (Chică-Roșă 68). Antrenor: Florin Pîrvu.

CFR Cluj: Tordai – Braun, Cr. Ignat, Simao Rocha – V. Kun, Nalic (Ziblim 65), Perianu, Omic, Camora – Cordea (Omarni 78), Drazic. Antrenor: Marius Șumudică.

Cartonașe galbene: Nuno Rodriguez (81) / Drazic (15).

Arbitri: Rareș Vidican – Ioan Corb, Daniel Ilinca.

Arbitri VAR: Lucian Rusandu – Sebastian Gheorghe.