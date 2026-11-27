FC Argeș a câștigat partida disputată vineri seară, 27 noiembrie 2026, pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Diferența pe tabelă a fost făcută în finalul primei reprize, prin reușita lui Charpentier.

Echipa pregătită de Bogdan Andone a reușit să dea lovitura în minutul 41, când Charpentier l-a învins pe portarul Zima și a stabilit scorul care avea să rămână neschimbat până la fluierul final. În același minut, colegul său, Luvambo, a primit primul cartonaș galben al partidei.

În repriza secundă, tehnicianul oaspeților l-a înlocuit pe Luvambo în minutul 73 cu Oancea, însă jucătorul piteștenilor a fost implicat într-un incident pe finalul întâlnirii. În minutul 90+1, aflat pe banca de rezerve, Luvambo a încasat al doilea avertisment și a fost eliminat de arbitrul George Cătălin Roman.

A marcat: Charpentier ('41)

Petrolul Ploiești: Zima – Căpuşă (Huseynov ‘81), P. Papp, Malula, A. Dumitrescu - Teixeira (Ludewig ’90), Dele Israel, Hanca (David ’67), Rodrigo Martins - Nlundulu, M. Ioniţă (Leescu ’81). Antrenor: Ricardo Sousa

FC Argeș: Nikic - Borţa, Garutti, Sadriu, C. Tofan - Y. Pîrvu, Raţă (Alagbe ‘73), R. Sierra, Luvambo (Oancea ‘73) – Matos (Moldoveanu ‘86), Charpentier (Rădescu ’62). Antrenor: Bogdan Andone

Cartonașe galbene: Teixeira ('37), Nlundulu ('74) / C. Tofan ('36), Luvambo ('41, '90+1)

Cartonaș roșu: Luvambo ('90+1, pe banca de rezerve)

Arbitri: George Cătălin Roman – Cosmin Bojan, Raul Ghiciulescu. Rezervă: Cătălin Buşi

Arbitri VAR: Adrian Sorin Costreie, Sebastian Eugen Gheorghe

Observator: Robert Dumitru