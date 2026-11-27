FC Argeș a plecat cu toate punctele de la Ploiești după 1-0 cu Petrolul. Oaspeții au primit un cartonaș roșu în prelungiri
- Maria Dima
- 27 noiembrie 2026, 23:00
FC Argeș a câștigat partida disputată vineri seară, 27 noiembrie 2026, pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Diferența pe tabelă a fost făcută în finalul primei reprize, prin reușita lui Charpentier.
Golul lui Charpentier și eliminarea lui Luvambo de pe banca de rezerve
Echipa pregătită de Bogdan Andone a reușit să dea lovitura în minutul 41, când Charpentier l-a învins pe portarul Zima și a stabilit scorul care avea să rămână neschimbat până la fluierul final. În același minut, colegul său, Luvambo, a primit primul cartonaș galben al partidei.
În repriza secundă, tehnicianul oaspeților l-a înlocuit pe Luvambo în minutul 73 cu Oancea, însă jucătorul piteștenilor a fost implicat într-un incident pe finalul întâlnirii. În minutul 90+1, aflat pe banca de rezerve, Luvambo a încasat al doilea avertisment și a fost eliminat de arbitrul George Cătălin Roman.
Echipele de start
A marcat: Charpentier ('41)
Petrolul Ploiești: Zima – Căpuşă (Huseynov ‘81), P. Papp, Malula, A. Dumitrescu - Teixeira (Ludewig ’90), Dele Israel, Hanca (David ’67), Rodrigo Martins - Nlundulu, M. Ioniţă (Leescu ’81). Antrenor: Ricardo Sousa
FC Argeș: Nikic - Borţa, Garutti, Sadriu, C. Tofan - Y. Pîrvu, Raţă (Alagbe ‘73), R. Sierra, Luvambo (Oancea ‘73) – Matos (Moldoveanu ‘86), Charpentier (Rădescu ’62). Antrenor: Bogdan Andone
Cartonașe galbene: Teixeira ('37), Nlundulu ('74) / C. Tofan ('36), Luvambo ('41, '90+1)
Cartonaș roșu: Luvambo ('90+1, pe banca de rezerve)
Arbitri: George Cătălin Roman – Cosmin Bojan, Raul Ghiciulescu. Rezervă: Cătălin Buşi
Arbitri VAR: Adrian Sorin Costreie, Sebastian Eugen Gheorghe
Observator: Robert Dumitru