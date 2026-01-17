Sport

FC Argeș a învins FCSB. Andone: Nu e întâmplător ce am reușit

FC Argeș a învins FCSB. Andone: Nu e întâmplător ce am reușitBogdan Andone / sursa foto: Facebook
Antrenorul FC Argeș, Bogdan Andone, a evidențiat organizarea, disciplina și efortul colectiv al jucătorilor săi după victoria obținută în fața FCSB, scor 1-0, într-un meci disputat din campionatul intern.

Tehnicianul a declarat că prestația echipei nu a fost una întâmplătoare și că rezultatul reflectă modul în care jucătorii au lucrat încă din perioada de pregătire.

Declarațiile acestuia au venit în contextul unei etape în care lupta pentru primele poziții ale clasamentului rămâne strânsă.

Analiza prestației echipei FC Argeș

Bogdan Andone a explicat că jocul prestat de FC Argeș a fost rezultatul unei munci constante și al respectării indicațiilor tactice.

„Vreau să-i felicit pe băieţi pentru modul în care au jucat. Muncă, disciplină. Nu e întâmplător, pentru că aşa i-am văzut în Antalya. Au făcut sacrificii, iar asta s-a văzut”, a declarat antrenorul piteștenilor.

Acesta a subliniat că echipa a intrat pe teren conștientă de dificultatea partidei și de importanța punctelor puse în joc. Potrivit tehnicianului, intensitatea confruntării a fost una ridicată pe toată durata meciului.

Meci cu miză și condiții dificile

Antrenorul FC Argeș a vorbit și despre contextul competițional în care s-a disputat partida. „Am zis că va fi un meci intens, cu miză mare, pentru că FCSB era la doar trei puncte în spate înainte de meci”, a afirmat Andone.

El a menționat că starea terenului a influențat desfășurarea jocului. „Terenul a dat o stare de luptă, s-au făcut greşeli tehnice”, a precizat acesta, explicând că ambele echipe au fost nevoite să se adapteze condițiilor, ceea ce a dus la un joc fragmentat în anumite momente.

Golul decisiv și gestionarea fazelor importante

Unicul gol al partidei a fost marcat de Yanis Pîrvu, iar Bogdan Andone a evidențiat modul în care echipa sa a gestionat faza care a dus la reușită.

„Mă bucur că am gestionat acea acţiune de atac şi pentru finalizarea lui Yanis Pîrvu”, a spus antrenorul.

Golul a venit într-un moment în care jocul era echilibrat, iar ambele formații încercau să profite de spațiile lăsate de adversar. După deschiderea scorului, FC Argeș a încercat să mențină organizarea defensivă, limitând situațiile periculoase ale adversarilor.

Lupta pentru clasament rămâne deschisă

În ciuda rezultatului pozitiv, Bogdan Andone a respins ideea că echipa sa ar fi asigurată într-o zonă superioară a clasamentului. „Nu, nu suntem deloc în play-off. Sunt foarte multe echipe în luptă, vreo 6-7 echipe pe două locuri”, a declarat acesta.

FC Arges

FC Arges / sursa foto: Facebook

Tehnicianul a enumerat formațiile implicate în această competiție strânsă: Oțelul Galați, FCSB, UTA Arad, Universitatea Cluj și CFR Cluj.

„Sunt multe puncte puse în joc, important e ca noi să le obţinem. Trebuie să luăm fiecare joc în parte”, a adăugat Andone, referindu-se la strategia abordată pentru etapele următoare.

Politica privind jucătorii tineri

În final, antrenorul FC Argeș a vorbit despre folosirea jucătorilor under și criteriile de selecție. „Nu cred că e prima oară când începem cu doi jucători under. Pentru mine nu contează vârsta.

Important e ca fiecare să facă efort, să aibă atitudine şi să respecte ceea ce pregătim din punct de vedere tactic”, a concluzionat Bogdan Andone.

Victoria cu FCSB aduce trei puncte importante pentru FC Argeș, într-un campionat în care diferențele dintre echipe rămân reduse, iar fiecare etapă poate influența semnificativ ierarhia.

Proiecte speciale