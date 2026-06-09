Polonia își revendică locul la masa negocierilor strategice privind viitorul regiunii. Premierul de la Varșovia, Donald Tusk, a subliniat că țara sa trebuie să fie inclusă în mod obligatoriu în toate discuțiile care vizează oprirea conflictului din Ucraina, conform Reuters.

Declarația vine în contextul unei reuniuni recente la Londra, unde liderii din Marea Britanie, Germania și Franța s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, exprimându-și deschiderea față de demararea unor tratative pentru obținerea unui armistițiu.

Lipsa șefului executivului de la Varșovia de la consultările din capitala britanică a stârnit un val de îngrijorare în Polonia. Opinia publică și analiștii locali se întreabă dacă marile puteri din Europa de Vest nu încearcă cumva să marginalizeze statul polonez în momentul în care direcționează Kievul spre o eventuală masă a negocierilor cu Moscova.

Poziția Poloniei rămâne una extrem de rezervată față de intențiile actuale ale aliaților vest-europeni. Donald Tusk nu a ezitat să își exprime neîncrederea cu privire la graba cu care anumite capitale europene vor să reia legătura cu liderul de la Kremlin.

„Sunt foarte prudent în ceea ce priveşte ideile care apar în Europa de Vest cu privire la iniţierea cât mai rapidă a unui fel de dialog sau discuţie cu Putin în legătură cu Ucraina”, a declarat Tusk într-o conferinţă de presă.

De la izbucnirea conflictului în urmă cu mai bine de patru ani, Polonia s-a poziționat ca unul dintre cei mai vocali și constanți susținători ai Ucrainei. Statul vecin nu doar că a oferit un sprijin financiar și militar masiv, dar a implementat și reforme interne profunde, devenind una dintre țările membre NATO care alocă cele mai mari procente din PIB pentru apărare.

Discuțiile de la Londra s-au concretizat printr-o declarație comună semnată de premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron. Aceștia au salutat deschiderea arătată de Volodimir Zelenski pentru oprirea ostilităților și au susținut propunerea unui dialog direct între Ucraina și Federația Rusă, la care să participe activ atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană.

Totuși, modul în care s-au purtat aceste discuții, în formatul restrâns numit „E3” – format din Marea Britanie, Franța și Germania –, a atras critici aspre din partea celorlalți aliați est-europeni și mediteraneeni care sprijină Kievul. Donald Tusk a lăsat să se înțeleagă că o astfel de abordare exclusivistă riscă să fragmenteze unitatea blocului occidental.

„Am vorbit cu prim-ministrul Meloni, care nu este încântată de existenţa acestui format”, a spus Tusk. „Orice acord la care Polonia nu participă nu va fi obligatoriu pentru Polonia”, a avertizat el.

Pentru a corecta această dinamică diplomatică, șeful guvernului de la Varșovia a anunțat că izolarea Poloniei nu va dura. În perioada imediat următoare se pregătește o nouă reuniune dedicată crizei din Ucraina, un format extins în cadrul căruia vor fi prezente atât Polonia și Italia, cât și reprezentanții Marii Britanii, Germaniei și Franței.