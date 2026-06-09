Germania și Franța nu mai construiesc împreună avionul de luptă al viitorului. Care sunt motivele

Germania și Franța au decis să oprească dezvoltarea în comun a viitorului avion de luptă european, proiect estimat la aproximativ 100 de miliarde de euro. Decizia a fost luată după ani de dispute între companiile implicate și după concluzia la care au ajuns cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron în cadrul unei întâlniri desfășurate săptămâna trecută în Muntenegru, relatează Reuters.

Berlinul și Parisul au renunțat la proiectul comun care urmărea dezvoltarea unui avion de luptă de generația a șasea, considerat una dintre cele mai importante inițiative militare europene din ultimii ani.

Potrivit unor oficiali germani, decizia a fost discutată de cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron în marja summitului UE – Balcanii de Vest desfășurat săptămâna trecută în Muntenegru.

Cei doi lideri au ajuns la concluzia că blocajele dintre companiile implicate în proiect nu mai pot fi depășite într-un termen rezonabil.

Principalele neînțelegeri au apărut între grupul european Airbus, care reprezenta interesele Germaniei și Spaniei, și producătorul francez Dassault Aviation.

Disputele au vizat controlul următoarei etape de dezvoltare a programului, accesul la proprietatea intelectuală și cerințele tehnice ale viitoarei aeronave.

Proiectul a fost lansat în 2017 de Emmanuel Macron și Angela Merkel și avea în centrul său dezvoltarea unui avion de luptă de generația a șasea, sprijinit de drone și conectat la o rețea digitală militară securizată, cunoscută sub denumirea de „combat cloud”.

Surse apropiate negocierilor susțin că Franța și Germania încearcă să găsească o formulă care să permită continuarea dezvoltării unor tehnologii asociate proiectului FCAS (Future Combat Air System).

Printre elementele care ar putea fi păstrate se numără sistemele de comunicații și integrarea dronelor în viitoarele operațiuni militare.

În schimb, dezvoltarea avionului de luptă care reprezenta componenta principală a programului este considerată, în prezent, abandonată.

Renunțarea la proiect apare într-o perioadă în care statele europene încearcă să își consolideze capacitățile de apărare pe fondul tensiunilor cu Rusia și al solicitărilor venite din partea Statelor Unite privind majorarea investițiilor militare.

Specialiștii din domeniu consideră că eșecul proiectului transmite un semnal nefavorabil atât partenerilor occidentali, cât și rivalilor geopolitici ai Europei, evidențiind dificultățile întâmpinate în dezvoltarea unor programe militare comune de mare amploare.

Abandonarea proiectului readuce în atenție competiția industrială dintre Airbus și Dassault, care s-a accentuat în ultimii ani. Situația amintește și de retragerea Franței din programul Eurofighter în anii 1980, un episod care a marcat cooperarea europeană în industria de apărare.

În ultimele luni, cancelarul Friedrich Merz și-a exprimat public rezervele privind necesitatea dezvoltării unui avion de luptă pilotat de generația a șasea. Acesta a sugerat că Germania nu are nevoie de anumite capabilități cerute de Franța, inclusiv cele legate de operarea de pe portavioane și de rolul nuclear al aeronavei.