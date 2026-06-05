Duminică, 7 iunie, Londra va deveni centrul diplomației europene. Președintele francez Emmanuel Macron se va deplasa în capitala Angliei pentru o serie de discuții cruciale cu premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Anunțul oficial a fost făcut vineri de Palatul Élysée, prin intermediul unui comunicat preluat de agențiile Reuters.

Formatul reuniunii din Regatul Unit este conceput în doi pași. Într-o primă fază, Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz vor avea o discuție tripartită, urmând ca ulterior să îl primească la masa negocierilor și pe liderul de la Kiev.

Conform președinției franceze, această întrevedere la nivel înalt are ca scop principal consolidarea unei poziții comune în fața provocărilor de pe frontul din estul Europei.

„Întâlnirea le va permite să continue coordonarea strânsă în ce priveşte agenda noastră comună de continuare a sprijinului pentru Ucraina şi creştere a presiunii asupra efortului de război al Rusiei”, se arată în documentul emis de Palatul Élysée.

Totodată, Parisul subliniază că acțiunile Moscovei nu își ating obiectivele, în ciuda costurilor umane uriașe.

„Rusia se confruntă cu un eşec militar, economic şi strategic şi persistă, fără succes, pe liniile frontului într-un război mortal”, adaugă preşedinţia franceză.

Dincolo de sprijinul militar direct, liderii europeni caută soluții pe termen lung pentru stabilitatea regiunii. Discuțiile de la Londra vor aborda și mecanismele diplomatice active în acest moment.

„Această reuniune va permite, de asemenea, să facem un bilanţ al activităţii întreprinse în favoarea unei păci juste şi durabile în Ucraina şi pe continentul european, în special în cadrul Coaliţiei de Voinţă”, mai menționează comunicatul oficial.

Contextul acestei vizite este marcat de o îngrijorare tot mai mare la Kiev. Surse diplomatice citate de Reuters indică faptul că Volodimir Zelenski își dorește o implicare mult mai intensă din partea aliaților de pe continent, în condițiile în care președintele american Donald Trump pare concentrat în această perioadă pe tensiunile și conflictul cu Iranul.

În încercarea de a debloca situația, liderul ucrainean a făcut un gest simbolic major. Printr-o scrisoare deschisă publicată joi, Zelenski l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să participe la o întâlnire directă pentru a stabili termenii încetării ostilităților. Reprezentanții Kremlinului au reacționat scurt, precizând doar că Putin a fost informat cu privire la existența acestei scrisori.

Poziția marilor puteri europene rămâne favorabilă negocierilor, însă mingea este aruncată în curtea Moscovei. Emmanuel Macron a reafirmat vineri deschiderea Occidentului pentru dialog.

„Noi am pledat mereu pentru negocieri directe între Ucraina şi Kremlin. Cred că Ucraina şi Rusia sunt cele care pot construi atât o încetare a focului, cât şi un plan de pace. Europenii sunt cei care pot ajuta la aceasta", a declarat președintele Franței.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz, prezent vineri la un summit european în Muntenegru, a punctat că blocajul nu aparține taberei europene. „Suntem deschişi la dialog, ceea ce lipseşte este disponibilitatea lui Putin”, a concluzionat Merz.