Președintele american Donald Trump a abordat marți seară subiectul amenințărilor iraniene la adresa vieții sale, detaliind măsurile de securitate excepționale luate în timpul recentei sale vizite în Turcia, scrie CNN. Era vorba despre o rachetă sol-aer iraniană care amenința securitatea președintelui SUA.

Liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj dur regimului de la Teheran și a aplaudat succesul politic al senatoarei Darline Graham Nordone în alegerile primare republicane.

Aflat la Baza Aeriană Andrews, președintele Trump a răspuns întrebărilor jurnaliștilor cu privire la operațiunea specială de securitate desfășurată luna trecută, la plecarea sa din Turcia. Din cauza unor informații privind o amenințare directă, echipa sa a decis transferul de urgență pe o altă aeronavă militară, reamintește CNN.

Donald Trump a explicat că decizia de a schimba avionul, mutare care a avut loc în Turcia, a aparținut în totalitate Secret Service și armatei.

„Decizia aparține exclusiv Secret Service. Eu doar urmez ceea ce vor ei să facă”, a declarat Trump. „Au vrut să merg cu un zbor diferit, cu un alt avion, cu siguranță egală, dar ei au vrut să fac asta, așa că am făcut-o. Fac ce spun ei.”

Deși a recunoscut existența amenințării, președintele a minimalizat gravitatea situației, sugerând chiar că aeronava cu care a călătorit în final ar fi fost mai expusă. Mai mult, el a afirmat că nu a fost surprins de aceste evoluții: „Presupun că a existat o amenințare. Nu am pus prea multe întrebări despre asta. Primesc o mulțime de amenințări pe care voi nu le știți.”

„Orice președinte cu adevărat influent primește multe amenințări. Președinții fără impact nu sunt amenințați, iar eu cred că sunt, probabil, cel mai influent președinte. Sincer, nu îmi fac griji pentru nimic. Indiferent ce ar fi, îmi știți atitudinea.”, a completat Trump.

Întrebat despre relația cu Teheranul, președintele a respins categoric orice sugestie că ar avea încredere în regimul iranian, acuzându-l de înșelăciune repetată. „Sunt ultima persoană care să aibă încredere în Iran. M-au mințit constant”, a subliniat acesta.

În contextul tensiunilor geopolitice, Trump a reiterat faptul că Statele Unite domină în prezent una dintre cele mai importante rute maritime globale. El a atribuit acest succes capacităților extraordinare ale Marinei SUA: „Avem control total asupra Strâmtorii Ormuz în acest moment. Ei nu dețin controlul. Noi avem control total. Noi o deținem. (...) Nimeni altcineva, doar noi. Marina noastră este incredibilă.”

Liderul de la Casa Albă a lansat un avertisment direct, menționând că orice acțiune ostilă a Iranului va fi întâmpinată cu o forță copleșitoare: „La un moment dat, poate vor face ceva, și atunci vor fi spulberați. Dar noi, în acest moment, ne aflăm într-o poziție foarte bună.” Trump a concluzionat că deceniile de dominație iraniană s-au încheiat: „Iranul a fost bătăușul Orientului Mijlociu timp de 50 de ani. Acum nu mai sunt.”