Președintele american Donald Trump a cerut luni regimului din Iran despăgubiri pentru americanii uciși sau grav răniți, solicitând totodată plăți compensatorii pentru familiile protestatarilor iranieni de organele de represiune ale dictaturii islamiste de la Teheran, potrivit Fox News.

Președintele a mai declarat că și-a instruit reprezentanții să își ridice solicitările de despăgubiri în orice negocieri viitoare cu Iranul.

Remarcile lui Trump au venit după ce înalți oficiali iranieni au cerut despăgubiri de la Washington, ca parte a condițiilor dorite de Teheran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Văd că reprezentanții Republicii Islamice Iran solicită despăgubiri pentru daunele care le-au fost cauzate în timpul conflictului militar din ultimele cinci luni (început pentru că NU VOR AVEA O ARMĂ NUCLEARĂ), chiar dacă acest lucru nu a fost menționat niciodată în niciuna dintre negocierile sau întâlnirile noastre!”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump a numit, de asemenea, cererea Iranului de compensații „o idee interesantă” înainte de a spune că cere, de asemenea, despăgubiri din partea Iranului, „pentru toți oamenii pe care i-au ucis și rănit grav cu bombele lor și în multe conflicte, pentru care sunt faimoși, conduși inițial de generalul Soleimani, inclusiv familiile celor uciși pe USS Cole și alte mii ucise în luptă”.

„În plus, ar trebui plătite despăgubiri familiilor sutelor de mii de protestatari nevinovați pe care Iranul i-a ucis în ultimii 50 de ani, ca să nu mai vorbim de cei 52.000 care au fost uciși în ultimele cinci luni”, a scris el.

„Le-am cerut reprezentanților mei să includă ferm acest lucru în toate negocierile viitoare”, a scris Trump.

Într-o a doua postare pe Truth Social, Trump a spus că Iranul ar trebui să fie tras la răspundere și pentru „daunele și decesele cauzate locuitorilor din Liban, Siria, Yemen și Gaza”.

După cele două postări ale sale, Trump a revenit asupra subiectului în timpul unei semnări de ordin executiv la Casa Albă și a confirmat că Teheranul a cerut „reparații”.

„Au cerut reparații, ați putea spune”, a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval.

„Sau au cerut bani pentru daunele pe care le-am provocat. Am spus că este o idee bună. Ei bine, vom cere bani pentru daunele pe care le-au provocat pe o perioadă de 50 de ani”, a spus el.

Trump a adăugat: „Așadar, dacă există daune de plătit, cred că Iranul ar trebui să le plătească.”

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a declarat în weekend că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite „își vor corecta comportamentul”, stabilind o serie de condiții pentru redeschiderea căii navigabile strategice.

Mohammad Bagher Zolghadr, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a cerut încetarea operațiunilor și amenințărilor militare americane, ridicarea sancțiunilor, eliberarea activelor iraniene înghețate și compensarea pagubelor de război, conform rapoartelor.

Pe 8 august, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat că Iranul și Omanul sunt „foarte aproape” de a ajunge la un acord privind o nouă rută de transport maritim prin strâmtoare, dar a spus, de asemenea, că vor exista condiții, inclusiv compensarea pentru ceea ce Teheranul consideră a fi încălcări ale memorandumului de înțelegere (MOU) de la Islamabad de către SUA, a relatat Reuters.

Luni, Trump a refuzat, de asemenea, să spună dacă Iranul și-a epuizat șansele de a ajunge la un acord cu Statele Unite, declarând reporterilor de la Casa Albă: „Veți afla”. Întrebat dacă ultima rundă de discuții a fost ultima șansă a Teheranului înainte de decapitare, Trump a răspuns: „Veți afla, veți afla”.

„Ei bine, cu siguranță avem această capacitate dacă vrem să facem asta. Da. Veți afla”, a repetat el. Trump a mai spus duminică că Statele Unite „semi-negociază” cu regimul din Iran.