SUA intensifică măsurile de verificare și combatere a neregulilor privind șederea cetățenilor străini pe teritoriul american. Departamentul de Stat al Statelor Unite a comunicat oficial că a anulat mai bine de 175.000 de vize de la debutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, conform datelor furnizate de Reuters.

Cea mai mare parte a anulărilor a fost determinată de încălcările cadrului legal privind imigrația, dar și de implicarea în diverse incidente infracționale sau contravenționale. Printre faptele menționate de autorități se numără altercațiile cu organele de ordine, agresiunile, actele de furt sau conducerea vehiculelor sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

În comunicatul difuzat de autoritățile americane se subliniază clar că o viză de intrare în SUA „este un privilegiu, nu un drept”. De asemenea, instituția a transmis un avertisment ferm, precizând că va apela la „toate resursele disponibile” pentru a-i sancționa pe cei care consideră că pot abuza de acest privilegiu.

Printre exemplele oferite de reprezentanții Departamentului de Stat se numără persoane acuzate de agresiune sexuală sau tulburarea ordinii publice. De asemenea, au fost anulate vizele altor cetățeni străini care au celebrat uciderea activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în septembrie 2025 într-un campus universitar de un tânăr radicalizat împotriva președintelui Trump.

În paralel, secretarul de Stat Marco Rubio a dispus anularea altor vize invocând rațiuni de politică externă. Printre cei vizați se numără un cetățean cubanez acuzat de participare la o "operațiune de influență" organizată de Havana, precum și cetățeni iranieni care au legături cu regimul ayatollahilor.

Ca parte integrantă a strategiei promovate de Administrația Trump împotriva imigrației ilegale, procedurile de acordare a vizelor au fost semnificativ înăsprite. Solicitanții din anumite țări sunt obligați să depună garanții înaintea eliberării documentelor, iar verificările asupra candidaților au fost extinse, incluzând analiza atentă a activității pe rețelele de socializare.

Imediat după revenirea la Casa Albă în ianuarie anul trecut, președintele Trump a sistat fluxurile migratorii la frontiera cu Mexicul și a impus restricții severe privind dreptul de azil. Totodată, el a ordonat trimiterea Gărzii Naționale în mai multe orașe conduse de opoziția democrată, printre care Los Angeles și Washington, pentru a combate criminalitatea și a sprijini acțiunile poliției de imigrație (ICE), instituție responsabilă cu aplicarea măsurilor împotriva migrației ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul fostului președinte democrat Joe Biden.