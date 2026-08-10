Confruntarea dintre Washington și Teheran capătă noi valențe diplomatice pe fundalul blocajului militar din Orientul Mijlociu. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Iran a reacționat ferm după ce președintele american Donald Trump a comparat situația actuală cu un joc strategic, într-un interviu acordat recent presei peste ocean, conform AFP.

Oficialii iranieni susțin că dispun de o vastă experiență în arta negocierii și că nu pot fi intimidați de presiunile externe. Poziția Teheranului a fost exprimată clar în cadrul întâlnirii săptămânale cu presa.

Fie că este vorba de negocierile oficiale sau de cele din culise, „iranienii au demonstrat că sunt jucători profesionişti de şah”, a declarat Esmaïl Baghaï în cadrul conferinţei sale de presă săptămânale de la Teheran.

Conflictul din regiune, declanșat de o ofensivă americano-israeliană la 28 februarie, se află într-un impas prelungit. Deși la jumătatea lunii iunie Teheranul și Washingtonul au semnat un memorandum de înțelegere, documentul s-a destrămat rapid la începutul lunii iulie. De atunci, administrația de la Casa Albă încearcă să gestioneze pretențiile ferme ale autorităților iraniene, recunoscute pentru strategia lor dură în procesele diplomatice.

În ciuda complicațiilor de pe teren, liderul de la Casa Albă a afișat o poziție optimistă în interviul acordat publicației Axios, minimalizând criticile privind lipsa de progres. "O să se rezolve. Întotdeauna se rezolvă până la urmă", a spus el. „E ca o partidă de şah”, a adăugat el.

Răspunsul purtătorului de cuvânt iranian la această comparație a fost însă lipsit de menajamente. La rândul său, Esmaïl Baghaï a adăugat: „Nu trebuie să speri că nu te vei murdări când te lupţi cu porcii. La urma urmei, uneori asta face parte din lupta care ţi se impune”.

Reprezentantul diplomației iraniene a ținut să precizeze că în acest moment nu au loc negocieri directe cu partea americană. Există doar schimburi de mesaje transmise prin canale terțe, iar reluarea dialogului oficial este condiționată direct de oprirea de către Statele Unite a încălcărilor protocolului de acord.

În caz contrar, tensiunile maritime vor continua să afecteze comerțul global. Atâta timp cât această situaţie va continua, „condiţiile necesare pentru asigurarea unui trafic maritim internaţional sigur nu vor fi garantate”, a subliniat el, în contextul în care Teheranul blochează strategica strâmtoare Ormuz, iar Washingtonul menține la rândul său un blocaj asupra porturilor iraniene.

În prezent, eforturile diplomatice ale Iranului sunt direcționate către discuțiile purtate cu reprezentanții din Oman, cu scopul de a stabili un nou traseu de tranzit prin strâmtoarea strategică. Purtătorul de cuvânt a menționat că mai rămân "câteva aspecte tehnice" de discutat, alături de punerea în aplicare a unor mecanisme menite să asigure securitatea și igienizarea rutei maritime.

„În general, atunci când furnizezi servicii maritime, primeşti în mod inevitabil ceva în schimb”, a spus el.

Iranul refuză revenirea la starea de fapt dinaintea izbucnirii războiului și urmărește să perceapă o taxă de trecere de la navele comerciale. Această intenție întâmpină o opoziție fermă din partea Statelor Unite și a numeroase alte țări, fiind în contradicție și cu prevederile dreptului internațional al mării.