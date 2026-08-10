Săptămâna Haferland 2026 s-a încheiat aseară cu noi recorduri: aproape 10.000 de participanți și peste 60 de evenimente organizate în cele 10 localități participante din Țara Ovăzului. Dar poate că recordul cel mai vizibil a fost cel al iubirii și admirației față de Nadia Comăneci, campioană olimpică și mondială, o legendă a sportului românesc, care a adunat sute de oameni în curtea Bisericii fortificate din Criț. Cu o zi înainte, Nadia Comăneci s-a întâlnit cu copiii care frecventează un program educațional amplu în localitate, un demers finanțat integral de peste 10 ani de Fundația Michael Schmidt.

Ediția din acest an a Săptămânii Haferland, cea de-a XIV-a, a fost organizată sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României, dl Mircea Abrudean, și sub patronajul Nadiei Comăneci, personalitate de legendă a sportului mondial, prima gimnastă din istorie care a obținut o notă de 10 la Jocurile Olimpice, la Montreal, în 1976.

Cele peste 60 de evenimente din cadrul festivalului au fost organizate în Archita, Viscri, Cloașterf, Bunești, Meșendorf, Rupea, Saschiz, Roadeș, Criț și Homorod, bisericile fortificate din aceste localități, dar și cetățile - precum cele restaurate din Rupea și Saschiz - fiind cel mai adesea locul de întâlnire al sașilor din țară și din străinătate cu oaspeții veniți de pretutindeni.

„Aici simt că suntem la deschiderea Jocurilor Olimpice. A venit așa de multă lume de peste tot! Și toată lumea vorbește cu toată lumea, de parcă se cunosc de 10-15 ani, deși de-abia ne-am întâlnit. Faptul că ați creat această comunitate, faptul că ați deschis ușa în loc să bateți și să intrați este fantastic”, le-a spus Nadia Comăneci participanților Săptămânii Haferland.

Marea campioană olimpică și mondială și-a manifestat deschis bucuria că în acest an, printre temele Săptămânii Haferland s-a adăugat și sportul, alături de cultură, tradiții și sărbători. „Ce poate fi mai frumos decât să ai lângă tine rădăcinile, pentru că despre asta vorbim la Haferland - despre rădăcini, despre tradiții”, a mai spus Nadia.

În ultima zi de festival, după ceremonia oficială și discursurile invitaților, publicul a putut urmări, în premieră în cadrul festivalului, un fragment din documentarul „Nadia. The Perfect Ten”, dedicat marii noastre gimnaste.

În viziunea organizatorului și fondatorului festivalului, Michael Schmidt, președintele Fundației care îi poartă numele, Săptămâna Haferland este „locul în care mii de oameni din țară și din străinătate se întâlnesc pentru că împărtășesc aceeași dragoste pentru Transilvania.

Tema ediției din acest an este «Dor de Transilvania». Iar pentru mine, dorul nu înseamnă doar să-ți lipsească un loc. Înseamnă să ai un motiv să revii. Înseamnă legătura cu oamenii, cu valorile și cu patrimoniul care dau identitate acestei comunități. Într-o lume care se schimbă tot mai repede, locurile care își păstrează autenticitatea devin cu atât mai valoroase. Aici, noi investim în cultură, în educație și în patrimoniu pentru generațiile tinere. Pentru că această moștenire nu ne ține pe loc, ci ne ghidează spre viitor. Comunitățile se construiesc mai ales în jurul oamenilor care ne inspiră. Dacă la plecare ne vom spune simplu «ne vedem și anul viitor», atunci înseamnă că Haferland și-a găsit locul în inimile dumneavoastră”, a declarat Michael Schmidt duminică, la Criț.

Iar Săptămâna Haferland 2026 nu a dus lipsă de oameni și evenimente care inspiră. Printre cele mai populare evenimente au fost concertele celor trei fanfare ale sașilor din Germania, care au

încântat publicul în fiecare din comunitățile-gazdă din aceste zile, ansamblurile de dansuri săsești și românești, trupele de teatru pentru copii, concertul eclectic al Luizei Zan susținut în incinta Cetății Rupea, paradele de la Criț și Roadeș, nunta tradițională din Biserica fortificată din Criț realizate cu ajutorul formațiilor săsești Projektgruppe Haferland, Original Karpaten Express și Siebenbȕrger Trachtenkapelle Göppingen, expoziția itinerantă „Agapi, o jumătate de secol de iubire”, semnată de artista Kira Hagi, precum și balul tradițional și atelierele care au readus meșteșuguri vechi în atenția copiilor și adulților.

„Mă întorc aici, în inima Transilvaniei, acasă pentru mine, cu bucurie mereu și cu sentimentul că revin într-un loc în care timpul păstrează ceea ce are mai de preț civilizația noastră: tradițiile și dragostea de țară. Săptămâna Haferland nu mai este de mult doar un festival cultural, ci o promisiune respectată de la an la an și un simbol viu al dialogului dintre comunități, culturi și generații. (…) Iar tema din acest an - «Dor de Transilvania» - ne amintește un adevăr esențial: patrimoniul nu este format doar din ziduri, turnuri sau biserici fortificate, patrimoniul este viu prin oameni. Legătura aceasta dintre oameni și moștenirea lor culturală este cea care transformă Transilvania într-un model european de multiculturalitate și armonie”, a declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului, la ceremonia de închidere care a avut loc duminică la Criț.

„Patrimoniul cultural este o resursă de dezvoltare locală”, a afirmat Michael Schmidt sâmbătă, 8 august, la reuniunea anuală a Forumului de Cooperare Bilaterală Româno-German (FCBRG), organizație fondată, cu 10 ani în urmă, cu scopul de a menține dialogul pe teme economice și culturale între cele două state. În cadrul reuniunii, la care au participat șefii misiunilor diplomatice de la București ale Germaniei, Austriei și Israelului, precum și membri ai guvernului și Legislativului de la Berlin, participanții au insistat asupra nevoii de a stabili mai multe legături directe între comunitățile din Germania și România.

„Europa suntem noi atunci când lucrăm împreună, nu birocrația”, a declarat E.S. Gunther Krichbaum, Ministru de Stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei. De asemenea, politicianul german de origine română Bernd Fabritius, Însărcinat al Guvernului Federal pentru imigranți de origine germană și minorități naționale și fost membru al

Bundestagului, s-a referit la rolul diasporei române din Germania - cel mai numeros grup etnic non-german din landul Bavaria - ca la o punte de legătură între cele două țări.

Potrivit Adrianei Stănescu, ambasadoarea României la Berlin, în Germania trăiesc în prezent circa 909.000 de români, cifră care crește la aproximativ 1,2 milioane dacă sunt luate în calcul și persoanele cu dublă cetățenie.

De asemenea, avocatul Oana Krichbaum, președintele Societății Germano-Române din Pforzheim, asociație civică și culturală germano-română ce promovează legăturile culturale dintre Germania și România, a declarat că în acest context este momentul să se înceapă demersuri pentru ca limba română să fie disponibilă în sistemul de învățământ din Germania.

Președinții celor două organizații de cooperare bilaterală (FCBRG și, respectiv, Forumul Germano-Român), E.S. domnul Emil Hurezeanu, respectiv, E.S. domnul Gunther Krichbaum, și-au propus să organizeze și să gestioneze contacte mai apropiate la București și Berlin, după mai bine de zece ani de la crearea FCBRG, în anul 2015.

În perioada 2015-2025, Forumul de Cooperare Bilaterală Româno-German a fost condus de către domnul Andrei Pleșu, distinsă personalitate a vieții publice și intelectuale din România. Începând din acest an, activitățile organizației sunt conduse de către E.S. domnul Emil Hurezeanu. Forumul Germano-Român a fost creat în anul 2000, sub conducerea proeminentului politician german Susanne Kastner, ca mijloc de stimulare civică și societală pentru cooperarea dintre cele două state. Din 2019 Forumul este condus de E.S. domnul Gunther Krichbaum, care ocupa la data respectivă funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag. Prin tradiție, președinții celor două forumuri sunt persoane publice marcante, în timp ce pozițiile de vicepreședinte sunt ocupate de ambasadorii în exercițiu de la București și Berlin, respectiv Adriana Stănescu și Angela Ganninger.

Grație parteneriatului început în anul 2024 între Fundația Michael Schmidt și fundația The Duke of Edinburgh’s International Award Romania, festivalul a inclus și anul acesta o componentă destinată publicului tânăr: inițiativa Youth Haferland, o tabără educațională și de aventură menită să creeze punți între tineri, comunități și patrimoniul cultural local, cu accent pe implicare civică și identitate.

În acest an, la Youth Haferland au participat în premieră două echipe străine din Bulgaria, respectiv Cehia, alături de o echipa din România. În ultima zi de tabără, tinerii au avut și o întâlnire inspirațională cu Nadia Comăneci.

Derulat la nivel global, programul The Duke of Edinburgh’s International Award oferă recunoaștere internațională și un cadru structurat de activități de educație non-formală pentru tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani. La nivel internațional, programul este patronat de ASR Ducele de Edinburgh, iar la nivel național de MS Margareta, Custode al Coroanei Române.

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Cea de-a XIV-a ediție a Săptămânii Haferland este realizată în parteneriat cu Tegeler Gruppe, Fundația CON-A, CEC Bank, Geiger, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Automobile Bavaria și MHS Truck & Bus, cu sprijinul Guvernului Federal al Germaniei, prin Împuternicitul pentru problemele etnicilor germani repatriați și ale minorităților naționale precum și al Land-ului Bavaria.

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Cultural - Direcția Studiouri Teritoriale, Radio România Antena Satelor și Radio România Internațional și postul online în limba săsească Radio Siebenbȕrgen.

Organizatorii festivalului, Fundația Michael Schmidt și Fundația Tabaluga // Peter Maffay Stiftung, beneficiază de sprijin din partea partenerilor: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania, Asociația Sașilor Transilvăneni din Germania, Biserica Evanghelică C.A. din România, prin Consistoriul districtual al Bisericii Evanghelice C.A. Brașov, Centrul Cultural al Sașilor Transilvăneni din Bavaria, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, Fundația Mihai Eminescu Trust, Fundația ADEPT Transilvania, Asociația Nowero, Primăria Rupea, Asociația Descoperă Archita, Primăria Vânători (jud. Mureș), Primăria Saschiz (jud. Mureș), Asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz, Primăria Bunești (jud. Brașov),Casa Kraus (Criț, Brașov) și cu sprijinul Primăriei Municipiului București și ARCUB.