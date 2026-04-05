Cele mai scumpe lucruri vândute vreodată. Tabloul care a stabilit recordul absolut

Unele vânzări atrag atenția prin sumele foarte mari plătite de cumpărători. În astfel de cazuri, prețul este influențat de raritate, stare de conservare, istorie și interesul pieței. Printre cele mai cunoscute exemple se află opere de artă, automobile de colecție, diamante și fosile.

Cel mai scump obiect vândut vreodată la licitație rămâne tabloul „Salvator Mundi”, considerat o lucrare a lui Leonardo da Vinci. Opera a fost adjudecată de Christie’s, la New York, pe 15 noiembrie 2017, pentru 450.312.500 de dolari, sumă care include și taxele casei de licitații.

Christie’s a anunțat atunci că este cel mai mare preț plătit pentru o operă de artă la licitație. Lucrarea, realizată în jurul anului 1500, era una dintre puținele picturi ale artistului aflate în colecții private la momentul vânzării, iar acest aspect a contribuit la valoarea atinsă.

Pe locurile fruntașe se află și Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé din 1955. Guinness World Records arată că mașina a fost vândută pe 5 mai 2022, la Stuttgart, pentru 142.769.250 de dolari, devenind cel mai scump automobil vândut vreodată la licitație.

Mercedes-Benz a anunțat la rândul său că prețul a fost de 135 de milioane de euro. Modelul, care este extrem de rar, fiind construit în doar două exemplare, poartă numele inginerului Rudolf Uhlenhaut și a fost dezvoltat pe baza unui monopost de Formula 1, fiind considerat unul dintre cele mai avansate automobile ale anilor ’50.

În categoria pietrelor prețioase, recordul este deținut de CTF Pink Star. Guinness World Records notează că diamantul a fost vândut la Sotheby’s Hong Kong, pe 4 aprilie 2017, pentru 553.037.500 de dolari din Hong Kong, echivalentul a 71,2 milioane de dolari americani.

Piatra, care are 59,60 carate, a fost descrisă drept un diamant roz intern impecabil. Diamantul provine dintr-o piatră brută de 132,5 carate descoperită în 1999, în Africa, și a fost șlefuit timp de aproape doi ani.

Un alt exemplu important este „Apex”, un schelet de Stegosaurus vândut de Sotheby’s la New York, pe 17 iulie 2024. Casa de licitații a anunțat un preț final de 44,6 milioane de dolari și a precizat că este cea mai valoroasă fosilă vândută vreodată la licitație.

Scheletul „Apex” aparține unui Stegosaurus vechi de aproximativ 150 de milioane de ani și este unul dintre cele mai complete exemplare descoperite, cu peste 250 de oase păstrate. A fost găsit în 2022, în Colorado, iar dimensiunile sale depășesc 8 metri lungime.