Zgârieturile de pe parbriz apar treptat și de cele mai multe ori sunt observate târziu, atunci când lumina soarelui sau farurile altor mașini le fac mai evidente și afectează vizibilitatea la volan. Acestea pot fi cauzate de ștergătoare uzate, de praful sau nisipul acumulat pe sticlă ori de folosirea unor lavete nepotrivite în timpul curățării. Chiar dacă par o problemă minoră, în timp pot deveni deranjante și chiar periculoase în condiții de trafic intens sau pe timp de noapte.

Primul pas înainte de orice încercare de reparare este evaluarea zgârieturilor, deoarece nu toate pot fi tratate în același mod. Dacă urmele sunt foarte fine și nu se simt la atingerea cu unghia, există șanse mari să fie doar la suprafață și să poată fi estompate prin metode simple. În schimb, dacă zgârietura este adâncă și se simte clar la atingere, aceste soluții nu vor avea rezultate semnificative, iar în unele cazuri este necesară chiar înlocuirea parbrizului.

Una dintre cele mai accesibile metode folosite acasă este pasta de dinți, datorită particulelor ușor abrazive pe care le conține. Aceasta se aplică pe o lavetă moale, iar zona afectată se freacă ușor, cu mișcări circulare, fără presiune excesivă. Procedeul poate estompa acele zgârieturi foarte fine, însă nu oferă rezultate spectaculoase în cazul defectelor mai vizibile.

O altă soluție simplă este amestecul de bicarbonat de sodiu cu apă, care formează o pastă ușor abrazivă, utilizată în același mod ca pasta de dinți. Această metodă este blândă și poate ajuta la uniformizarea micro-zgârieturilor, însă necesită răbdare și aplicări repetate pentru a observa o diferență.

Pentru rezultate mai bune, mulți șoferi folosesc produse speciale destinate sticlei auto (polish), concepute pentru a corecta imperfecțiunile apărute pe parbriz. Aceste soluții conțin particule abrazive foarte fine care acționează asupra stratului superficial al sticlei, uniformizând zona afectată și reducând vizibilitatea zgârieturilor. Aplicarea se face cu o lavetă moale sau cu un pad dedicat, iar mișcările trebuie să fie constante și uniforme, pentru a evita apariția unor distorsiuni optice.

O metodă considerată și mai eficientă, folosită frecvent în detailingul auto, este oxidul de ceriu, o pulbere fină care se amestecă cu apă până devine o pastă omogenă. Aceasta se aplică pe zona afectată, de regulă cu ajutorul unui disc de pâslă și al unei mașini de polish setate la turație redusă. Procesul necesită răbdare și control, deoarece lucrul excesiv într-un singur punct poate duce la neuniformități ale sticlei, însă utilizată corect, această metodă poate reduce considerabil zgârieturile de pe parbriz.

În cazul zgârieturilor mai profunde, intervenția profesională rămâne cea mai sigură opțiune, deoarece atelierele specializate folosesc echipamente care permit șlefuirea controlată a suprafeței. Chiar și așa, există limite clare, iar dacă deteriorarea este prea mare, soluția finală poate fi doar înlocuirea parbrizului.

Prevenția joacă însă un rol la fel de important ca repararea, iar întreținerea corectă a ștergătoarelor și a parbrizului poate reduce semnificativ riscul apariției zgârieturilor. Ștergătoarele uzate trebuie schimbate la timp, iar parbrizul nu ar trebui curățat niciodată pe uscat, mai ales când există praf sau impurități pe suprafață. Folosirea unui lichid de parbriz de calitate ajută la reducerea frecării și protejează sticla în utilizarea zilnică.