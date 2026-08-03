Astrele aduc un val de oportunități pentru trei semne zodiacale în perioada 3-9 august 2026, pe fondul unor tranzite astrologice importante care pun accent pe încredere, relații și noi începuturi, potrivit publicației americane YourTango.

Săptămâna debutează cu intrarea lui Chiron în mișcare retrogradă în zodia Taur, pe 3 august, un tranzit care îi îndeamnă pe mulți nativi să îșireevalueze valoarea personală și să renunțe la situațiile care nu îi mai reprezintă.

Pe 6 august, Venus intră în Balanță, accentuând importanța parteneriatelor și a sprijinului reciproc, iar pe 9 august, Mercur ajunge în Leu, favorizând comunicarea, inițiativele și planurile de viitor.

Potrivit astrologilor. trei zodii sunt avantajate în mod special în această perioadă și pot beneficia de schimbări importante atât în plan personal, cât și profesional.

Pentru nativii din Fecioară, începutul săptămânii aduce o perioadă de introspecție. Retrogradarea lui Chiron în Taur îi determină să analizeze sincer ceea ce merită cu adevărat și să conștientizeze unde au acceptat prea puțin.

Acest tranzit astrologic, care va continua în Taur până pe 17 septembrie înainte ca Chiron să revină temporar în Berbec, este considerat o oportunitate de vindecare emoțională. Astrologii susțin că energia acestei perioade îi poate ajuta pe nativi să se desprindă de relații, proiecte sau situații care le consumă energia și nu le mai aduc satisfacție.

Mesajul principal pentru Fecioare este să nu mai amâne schimbările importante și să aibă încredere că pot construi viitorul pe care și-l doresc.

Pentru Săgetători, una dintre cele mai importante influențe astrologice ale săptămânii începe pe 9 august, când Mercur intră în Leu și rămâne aici până pe 25 august.

Această poziționare favorizează planurile de viitor, călătoriile, studiile și contactele noi. În același timp, Mercur colaborează energetic cu Jupiter, planeta asociată expansiunii și norocului, ceea ce poate aduce ocazii neașteptate.

Astrologii recomandă nativilor să fie deschiși la schimbări și să profite de oportunitățile care apar, chiar dacă acestea implică asumarea unor riscuri calculate. O atenție specială este îndreptată către perioada din jurul datei de 15 august, când conjuncția dintre Jupiter și Mercur este considerată una dintre cele mai favorabile ale anului pentru acest semn.

Vărsătorii se numără, de asemenea, printre zodiile avantajate în intervalul 3-9 august. Intrarea lui Venus în Balanță, pe 6 august, deschide o perioadă favorabilă relațiilor și transformărilor personale.

Anul acesta, tranzitul are o semnificație aparte deoarece Venus începe să se pregătească pentru faza de pre-retrogradare, care debutează pe 31 august. Acest context astrologic îi determină pe nativi să reflecteze asupra deciziilor luate în ultimii ani și asupra oportunităților pe care le-au acceptat sau le-au ratat.

În plan profesional, pot apărea schimbări importante în lunile următoare, iar unele proiecte sau direcții de carieră ar putea fi reevaluate. Potrivit interpretării astrologice, uneori norocul apare sub forma unei redirecționări, chiar dacă aceasta presupune renunțarea la planurile inițiale.

Tranzitele astrologice din prima parte a lunii august pun accent pe dezvoltarea personală, relațiile echilibrate și curajul de a profita de oportunitățile care apar.

Pentru Fecioară, Săgetător și Vărsător, perioada 3-9 august 2026 este prezentată de astrologi drept una în care deciziile luate acum pot influența direcția următoarelor luni.