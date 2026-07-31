Luna intră în zodia Peștilor pe 31 iulie 2026, iar potrivit astrologilor, patru semne zodiacale ar putea beneficia de un val de energie favorabilă, oportunități și întâmplări pozitive. Tranzitul marchează ultima zi a lunii și este asociat cu un moment potrivit pentru noi începuturi, reflecție și decizii importante.

Conform astrologului Ruby Miranda, într-o analiză publicată de YourTango, influența Lunii în Pești îi favorizează în mod special pe nativii din Taur, Leu, Vărsător și Pești, care ar putea avea parte de surprize plăcute și contexte avantajoase în plan personal sau profesional.

Pentru nativii din zodia Taur, ziua de 31 iulie poate aduce o schimbare pe care o așteptau de mai mult timp. După o perioadă în care au avut impresia că trebuie să accepte situații care nu îi mulțumeau, contextul astral le poate oferi șansa de a încerca ceva nou.

Potrivit interpretării astrologice, Luna în Pești stimulează dorința de schimbare și îi încurajează pe Tauri să profite de oportunitățile care apar. Entuziasmul și încrederea în propriile forțe îi pot ajuta să atragă oameni, proiecte sau situații favorabile.

Astrologii consideră că o atitudine deschisă și flexibilă poate face diferența în această zi, mai ales în cazul unor decizii importante.

Pentru Lei, finalul lunii iulie vine cu o stare de echilibru și calm. După o perioadă mai agitată, influența Lunii în Pești contribuie la reducerea tensiunilor și la o mai bună gestionare a emoțiilor.

Această atmosferă favorabilă îi poate ajuta să accepte mai ușor schimbările și să observe oportunități pe care anterior le-ar fi ignorat. Potrivit astrologului Ruby Miranda, nativii Leu ar putea avea parte de un moment norocos pe care îl merită după eforturile depuse în ultima perioadă.

Energia zilei este descrisă ca fiind una optimistă și inspiratoare, favorabilă inițiativelor și relațiilor cu cei din jur.

Nativii Vărsător sunt încurajați să își analizeze obiectivele și să decidă ce merită continuat și ce este timpul să lase în urmă. Luna în Pești favorizează introspecția și reevaluarea priorităților.

În timp ce sunt concentrați asupra propriilor planuri, o veste sau o oportunitate neașteptată ar putea apărea fără avertisment. Astrologii spun că tocmai lipsa așteptărilor exagerate îi poate ajuta pe Vărsători să profite de un context favorabil.

Această zi este asociată cu posibilitatea unor schimbări benefice, mai ales pentru cei care sunt deschiși către experiențe noi și nu încearcă să forțeze lucrurile.

Cu Luna chiar în semnul lor zodiacal, Peștii se numără printre cei mai favorizați ai zilei. Tranzitul astrologic le amplifică intuiția și îi încurajează să aibă mai multă încredere în propriile decizii.

Potrivit interpretării publicate de YourTango, mulți nativi Pești s-au confruntat în ultima perioadă cu îndoieli și lipsă de încredere. Ziua de 31 iulie poate marca începutul unei schimbări de perspectivă.

Astrologii recomandă renunțarea la gândurile negative și concentrarea asupra obiectivelor importante. O atitudine pozitivă poate crea cadrul pentru apariția unor oportunități pe care până acum nu le-au observat.

În astrologie, Luna în Pești este asociată cu sensibilitatea, creativitatea și intuiția. Tranzitul îi determină pe mulți nativi să acorde mai multă atenție emoțiilor și să analizeze cu răbdare direcția în care se îndreaptă.

Deși interpretările astrologice nu au bază științifică și reprezintă credințe specifice acestui domeniu, ele continuă să fie urmărite de un număr mare de persoane interesate de influențele astrale și de simbolistica acestora.