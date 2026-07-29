Luna Plină din 29 iulie, aflată în zodia Vărsătorului, este asociată de astrologi cu schimbări importante și noi oportunități pentru cinci semne zodiacale. Potrivit ipublicației YourTango, acest moment marchează încheierea unor etape și începutul unor direcții noi în plan profesional, personal și financiar.

Astrologii susțin că această Lună Plină este prima după mutarea Nodului Nord în Vărsător și a Nodului Sud în Leu, fiind influențată și de conjuncția cu Pluto, planeta transformării. În astrologie, această configurație este considerată un simbol al schimbărilor de durată și al eliberării de ceea ce nu mai este benefic.

Pentru Scorpioni, Luna Plină pune accent pe casă și familie. Potrivit astrologului Helena Hathor, citată de YourTango, această perioadă poate marca încheierea unei etape și începutul alteia, inclusiv prin mutarea într-o locuință nouă sau schimbarea carierei.

Astrologii consideră că influența acestui moment îi poate ajuta pe nativi să lase în urmă situațiile care le blocau evoluția și să profite de oportunități profesionale noi.

Pentru nativii din Balanță, perioada de după 29 iulie este asociată cu o creștere a influenței personale și profesionale.

Interpretările astrologice indică posibilitatea apariției unor colaborări noi și a unei vizibilități mai mari în comunitate sau la locul de muncă. În același timp, acești nativi sunt încurajați să își asume roluri de coordonare și să aibă încredere în propriile decizii.

Pentru Fecioare, Luna Plină ar putea marca sfârșitul unei perioade solicitante din punct de vedere profesional.

Astrologii spun că pot apărea oferte de muncă sau colaborări avantajoase, iar unele situații neclare din mediul profesional ar putea deveni mai ușor de înțeles. Aceste schimbări sunt considerate favorabile pentru dezvoltarea carierei.

Berbecii sunt încurajați să își exprime mai clar opiniile și să renunțe la relațiile sau grupurile care nu îi mai reprezintă.

Potrivit interpretărilor astrologice, această perioadă poate aduce oameni noi în jurul lor și colaborări care le susțin obiectivele pe termen lung.

Pentru Pești, Luna Plină este asociată cu asumarea unor responsabilități mai mari și cu consolidarea poziției personale sau profesionale.

Astrologii susțin că această etapă îi poate ajuta să lase în urmă resentimente și situații care le consumau energia, făcând loc unor oportunități de dezvoltare și succes.

Luna Plină din Vărsător este considerată, în astrologie, un moment al concluziilor, al clarificărilor și al transformărilor. În acest an, evenimentul este amplificat de mai multe configurații planetare, inclusiv influența lui Pluto și conjuncția Soare–Jupiter, pe care astrologii le asociază cu schimbări importante și perspective noi.

Este important de menționat că aceste interpretări fac parte din astrologie și nu sunt susținute de dovezi științifice privind capacitatea pozițiilor astrelor de a prezice evenimente individuale.