Zacusca este una dintre cele mai îndrăgite conserve românești, iar secretul unei rețete reușite nu stă doar în modul de preparare, ci și în momentul în care sunt alese legumele. Perioada optimă pentru a face zacusca este la final de vară și început de toamnă, când vinetele, ardeii și roșiile ating maturitatea maximă.

Cel mai potrivit interval este din a doua jumătate a lunii august până spre mijlocul lui octombrie, cu un vârf de calitate în septembrie. Atunci legumele au stat suficient la soare, au acumulat dulceață naturală și au un gust intens, greu de egalat în alte perioade ale anului.

Vinetele sunt ferme și aromate, ardeii kapia și gogoșarii sunt cărnoși și bine colorați, iar roșiile oferă aciditatea și dulceața necesare pentru un sos echilibrat.

Dacă zacusca este preparată prea devreme, în iulie sau la început de august, legumele sunt încă aposase și mai puțin dulci. Rezultatul final poate fi o pastă mai apoasă, cu aromă mai slabă. Dimpotrivă, după mijlocul lui octombrie, legumele încep să-și piardă din prospețime și intensitate, iar oferta din piețe scade treptat.

Un alt avantaj al sezonului de toamnă este prețul. În plină producție, vinetele, ardeii și roșiile sunt mai accesibile, iar cantitățile mari necesare pentru conserve devin mai ușor de suportat din punct de vedere financiar.

În plus, legumele de sezon au un conținut mai scăzut de apă, ceea ce face ca zacusca să se îngroașe mai bine și să se păstreze mai bine în borcane.

În anii cu veri foarte călduroase, sezonul poate începe cu una-două săptămâni mai devreme, legumele coacându-se forțat sub temperaturi ridicate. Chiar și în aceste condiții, este important ca legumele să fie bine mature, fără pete și cu textură fermă.

În concluzie, pentru o zacuscă cu adevărat savuroasă, merită așteptat momentul în care legumele sunt la apogeul gustului. Septembrie rămâne, tradițional, luna cea mai potrivită: legumele sunt dulci, prețurile acceptabile, iar borcanele umplute acum vor aduce pe masă, toată iarna, gustul verii.