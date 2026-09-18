Zacuscă rapidă la tigaie. Rețeta simplă pentru zilele aglomerate

Zacuscă fără ore întregi petrecute lângă aragaz și fără pregătirea unei cantități uriașe pentru cămară. Varianta rapidă, cunoscută și sub denumirea de „Gheghe”, poate fi pregătită direct într-o tigaie, din vinete coapte, ardei capia și ceapă. Rezultatul este o pastă de legume aromată, ușor afumată, numai bună de întins pe felii de pâine rumenită.

Este o soluție potrivită mai ales atunci când ai deja vinete și ardei copți în frigider sau congelator și vrei să îi transformi într-un preparat simplu, fără să faci zacuscă în cantități mari.

În varianta tradițională, pregătirea unei zacusca poate dura destul de mult, deoarece legumele sunt coapte, curățate și apoi lăsate să fiarbă lent până când compoziția scade suficient.

Varianta rapidă simplifică procesul. Legumele sunt tocate și gătite împreună într-o tigaie, suficient cât aromele să se combine și compoziția să capete textura unei paste tartinabile. Potrivit publicației culinare americane Chili Pepper Madness, zacusca românească este realizată în mod obișnuit din vinete și ardei copți, ceapă, roșii și ulei, legumele fiind gătite până când compoziția devine densă și aromată.

Pentru varianta rapidă nu este însă nevoie să pregătești borcane sau să fierbi zacusca timp îndelungat.

Pentru aproximativ 4 porții ai nevoie de:

2 vinete medii coapte și curățate;

3-4 ardei capia copți și curățați;

1 ceapă mare;

2-3 linguri de ulei de floarea-soarelui;

1 lingură de pastă de tomate sau bulion, opțional;

sare, după gust;

piper, după gust;

puțină boia dulce sau afumată, opțional.

Dacă vinetele și ardeii sunt deja copți, întreaga rețetă poate fi pregătită foarte repede.

Mai întâi, vinetele și ardeii capia copți trebuie lăsați câteva minute la scurs, mai ales dacă au fost păstrați la congelator. Excesul de lichid poate face compoziția prea apoasă și va prelungi timpul necesar pentru a o scădea. Toacă vinetele cu un cuțit, exact ca pentru salata de vinete. Ardeii capia pot fi tocați ceva mai grosier, pentru ca în zacuscă să rămână și mici bucățele de legume. Ceapa se taie cât mai mărunt.

Încinge două linguri de ulei într-o tigaie mai adâncă și adaugă ceapa. Gătește-o la foc mic spre mediu timp de aproximativ 5-7 minute, amestecând periodic, până când se înmoaie și devine ușor translucidă. Nu trebuie prăjită puternic. Adaugă apoi ardeii capia tocați și continuă gătirea încă 3-4 minute. Pune în tigaie și vinetele tocate. Dacă vrei o aromă mai apropiată de zacusca clasică, acum poate fi adăugată și o lingură de pastă de tomate sau bulion.

Amestecă foarte bine toate ingredientele și lasă compoziția pe foc mic aproximativ 10-15 minute. Zacusca trebuie amestecată din când în când, mai ales spre final, deoarece pe măsură ce lichidul se evaporă se poate prinde mai ușor de fundul tigăii.

Condimentează cu sare și piper. Pentru o aromă mai intensă se poate adăuga și un vârf de linguriță de boia afumată, însă aceasta este opțională. Zacusca rapidă este gata atunci când nu mai există lichid în exces, iar compoziția este suficient de densă încât să poată fi întinsă pe pâine.

Preparatul poate fi mâncat imediat, dar aromele devin mai bine definite dacă zacusca este lăsată să se răcească înainte de servire. Una dintre cele mai simple variante este pâinea rumenită. Taie câteva felii de pâine, stropește-le foarte ușor cu ulei și rumenește-le într-o tigaie, în cuptor sau în air fryer. Pune deasupra un strat generos de zacuscă. Pentru un contrast de texturi, pâinea trebuie să rămână crocantă, iar zacusca poate fi servită rece sau ușor călduță.

Rețeta este utilă și atunci când au rămas prin frigider câteva vinete sau câțiva ardei copți și cantitatea nu este suficientă pentru o porție mare de zacuscă tradițională. În loc să fie păstrate separat, legumele pot fi transformate într-un preparat gata de pus pe masă.

Un alt avantaj este că proporțiile nu trebuie respectate cu strictețe. Dacă îți place gustul mai dulce al ardeiului capia, poți pune mai mult ardei. Dacă preferi textura cremoasă și aroma vinetelor coapte, acestea pot deveni ingredientul predominant. Fiind vorba despre o zacuscă rapidă, destinată consumului imediat, nu despre o conservă sterilizată pentru iarnă, preparatul trebuie păstrat la frigider, într-un recipient închis, și consumat în următoarele zile.

Este, practic, varianta de zacuscă pentru momentul în care vrei gustul familiar al legumelor coapte, dar nu și o după-amiază întreagă petrecută lângă o oală cu zacuscă.