Ardei copți pentru iarnă, rețeta care rezistă și în cămara de la bloc

Gustul de ardei copt poate fi la îndemână și iarna, cu rețeta la borcan, una dintre cele mai apreciate conserve de sezon. Se potrivesc atât ca aperitiv, cât și pe lângă mâncăruri savuroase, iar prepararea lor nu este complicată dacă se respectă câțiva pași esențiali.

Cei mai potriviți ardei pentru această conservă sunt kapia, datorită pulpei groase și gustului dulce. Se pot folosi și gogoșari sau ardei grași cărnoși, cu condiția să fie bine maturi și fără zone deteriorate.

Pentru aproximativ 4–5 borcane de 700–800 ml sunt necesari în jur de 5 kg de ardei proaspeți, sare neiodată, oțet de vin (opțional, dar recomandat) și, după preferință, usturoi, foi de dafin sau boabe de piper.

Primul pas este coacerea. Ardeii se spală, se șterg și se coc pe plită, grătar sau în cuptor, la temperatură ridicată, până când coaja se înnegrește și se desprinde ușor.

Este important să fie întorși pe toate părțile pentru o coacere uniformă. După ce sunt scoși de pe foc, se pun imediat într-un vas adânc, se acoperă și se lasă 15–20 de minute la aburit. Acest procedeu ușurează considerabil curățarea.

Urmează îndepărtarea cojii, a cotorului și a semințelor. Ardeii nu trebuie spălați cu apă, pentru a nu pierde aroma specifică. Se lasă câteva minute la scurs, apoi se pregătesc borcanele. Acestea, împreună cu capacele, trebuie sterilizate în prealabil, fie în cuptor, fie prin opărire.

Ardeii se așază în borcane, întregi sau tăiați fâșii, presând ușor pentru a elimina golurile de aer. Între straturi se poate adăuga sare și, opțional, usturoi sau condimente.

Peste ei se toarnă lichidul de conservare: fie apă fiartă și răcită cu sare, fie un amestec de apă și oțet, în proporție de aproximativ 100–150 ml oțet la un litru de apă. Lichidul trebuie să acopere complet ardeii.

Pentru o conservare sigură pe termen lung, borcanele se închid ermetic și se sterilizează la bain-marie timp de 20–30 de minute din momentul în care apa începe să clocotească. După sterilizare, se răcesc pe un prosop, de preferat cu gura în jos, apoi se depozitează în cămară răcoroasă și întunecoasă.

Respectând aceste etape, ardeii copți rezistă peste iarnă fără probleme și își păstrează gustul autentic. Este o conservă simplă, practică și extrem de apreciată în sezonul rece.