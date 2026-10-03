Odată cu apropierea sezonului rece, șoferii din România încep să se pregătească pentru schimbarea anvelopelor. Deși mulți conducători auto consideră că trecerea la cauciucurile de iarnă trebuie făcută de la 1 noiembrie, legislația rutieră nu impune o dată fixă. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția că obligativitatea depinde de condițiile de drum, iar temperaturile scăzute reprezintă un indiciu important pentru siguranța în trafic.

Potrivit legislației din România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când autovehiculele circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Prin urmare, șoferii nu sunt obligați să le monteze de la 1 noiembrie sau de la o altă dată prestabilită, ci trebuie să țină cont de starea carosabilului.

RAR subliniază că obligația legală este condiționată de existența unor fenomene meteorologice care afectează suprafața drumului. Astfel, un șofer care circulă la începutul lunii noiembrie pe un carosabil uscat nu este obligat să aibă anvelope de iarnă, chiar dacă temperaturile au scăzut.

De asemenea, pragul de 7 grade Celsius, vehiculat frecvent de conducătorii auto, nu reprezintă o cerință prevăzută de Codul Rutier. Acesta este un reper tehnic folosit de specialiști pentru a indica momentul în care anvelopele de iarnă pot oferi performanțe superioare celor de vară.

Pentru a fi acceptate din punct de vedere legal, anvelopele trebuie să aibă marcajul M+S, M.S. sau M&S, care indică faptul că sunt destinate utilizării în condiții de noroi și zăpadă.

Și anvelopele all-season pot fi folosite legal pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, dacă au unul dintre aceste marcaje. Simbolul muntelui cu trei vârfuri și al fulgului de nea (3PMSF) atestă, în plus, că anvelopa a trecut teste specifice pentru performanța pe zăpadă.

Șoferii trebuie să verifice marcajele de pe anvelope înainte de montare, pentru a se asigura că acestea corespund cerințelor legale.

Conducătorii auto care circulă fără anvelope corespunzătoare pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei riscă sancțiuni contravenționale.

Lipsa anvelopelor de iarnă se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă, potrivit legislației rutiere. Totodată, polițiștii pot dispune reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea problemei.

Anvelopele de iarnă sunt realizate dintr-un amestec de cauciuc care își păstrează elasticitatea la temperaturi scăzute. Datorită acestei caracteristici, ele oferă o aderență mai bună pe carosabil rece, umed sau acoperit cu zăpadă.

Profilul benzii de rulare este conceput pentru a îmbunătăți tracțiunea și pentru a evacua apa și zăpada, reducând riscul pierderii aderenței. În schimb, anvelopele de vară devin mai rigide la temperaturi scăzute, ceea ce le poate diminua performanțele la frânare și la manevrare.

Din acest motiv, specialiștii recomandă montarea anvelopelor de iarnă atunci când temperaturile medii zilnice coboară constant sub 7 grade Celsius. Acest prag reprezintă însă o recomandare tehnică, nu o obligație legală.

Momentul potrivit pentru schimbarea anvelopelor poate varia în funcție de regiune și de condițiile meteorologice. În zonele montane, unde temperaturile scad mai devreme și pot apărea ninsori încă din octombrie, este indicat ca șoferii să se pregătească din timp pentru sezonul rece.

În regiunile de câmpie, unde temperaturile pot rămâne mai ridicate pe parcursul toamnei, schimbarea anvelopelor poate fi amânată până în noiembrie, în funcție de evoluția vremii.

Indiferent de regiune, șoferii trebuie să urmărească prognozele meteorologice și să își echipeze mașinile înainte de apariția condițiilor care impun utilizarea anvelopelor de iarnă. Astfel, pot evita atât riscurile din trafic, cât și eventualele sancțiuni.