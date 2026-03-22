Când trebuie schimbate anvelopele de iarnă cu cele de vară. Regula pentru toți șoferii

Odată cu încălzirea vremii, tot mai mulți șoferi se întreabă care este momentul potrivit pentru a renunța la anvelopele de iarnă și a le monta pe cele de vară. În 2026, ca în fiecare an, decizia nu ține de o dată fixă din calendar, ci de condițiile meteorologie. Alegerea corectă nu ține doar de confort, ci mai ales de siguranța în trafic și de modul în care mașina reacționează pe carosabil.

Specialiștii atrag atenția că schimbarea anvelopelor trebuie făcută în funcție de temperatură și de stabilitatea vremii, nu doar pentru că „a venit primăvara” în calendar. Diferențele de comportament dintre cele două tipuri de cauciucuri pot influența semnificativ frânarea, aderența și consumul de combustibil.

Regula de bază pe care toți șoferii ar trebui să o respecte este legată de temperatura medie zilnică. Anvelopele de vară devin eficiente atunci când valorile termice depășesc constant 7 grade Celsius. Sub acest prag, compoziția lor se întărește, ceea ce duce la pierderea aderenței și la creșterea riscului de derapaj.

Pe de altă parte, anvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un material mai moale, conceput să rămână flexibil la temperaturi scăzute. Dacă sunt folosite când vremea se încălzește, acestea se uzează mai rapid și nu mai oferă aceeași stabilitate, mai ales pe asfalt uscat.

De aceea, perioada de tranziție trebuie tratată cu atenție. Chiar dacă ziua temperaturile sunt ridicate, nopțile și diminețile reci pot crea condiții periculoase dacă mașina este echipată deja cu anvelope de vară.

În România, cei mai mulți șoferi aleg să facă schimbul anvelopelor în lunile martie și aprilie. Aceasta este perioada în care, de regulă, riscul de îngheț și ninsoare scade semnificativ, iar temperaturile devin mai stabile.

Totuși, specialiștii recomandă prudență. Schimbarea prea devreme poate însemna expunerea la condiții meteo imprevizibile, mai ales în zonele unde vremea este capricioasă. O dimineață cu temperaturi apropiate de zero grade poate face ca anvelopele de vară să nu mai ofere aderența necesară.

Pe lângă siguranță, există și un aspect practic: service-urile auto devin extrem de aglomerate în această perioadă. Programările făcute din timp pot evita timpii mari de așteptare și graba care, uneori, duce la alegeri neinspirate.

În ceea ce privește anvelopele de iarnă, Codul Rutier din România nu stabilește o dată exactă pentru montarea acestora. În schimb, regula este clară: acestea devin obligatorii ori de câte ori carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Asta înseamnă că șoferii pot fi sancționați dacă circulă fără anvelope de iarnă în astfel de condiții, indiferent de lună. Practic, nu calendarul contează, ci starea drumului.

Din acest motiv, mulți conducători auto aleg să fie precauți și montează anvelopele de iarnă încă din toamnă, de obicei în octombrie sau noiembrie, pentru a evita surprizele neplăcute. În același timp, schimbarea lor primăvara trebuie făcută doar când condițiile sunt cu adevărat sigure.

Pentru cei care nu doresc să schimbe anvelopele de două ori pe an, există varianta all season. Acestea sunt concepute pentru a face față atât temperaturilor ridicate, cât și celor scăzute, fiind o soluție practică în special pentru utilizarea urbană.

Anvelopele pentru toate anotimpurile pot fi identificate ușor după marcaje precum „All Season”, „All Weather” sau simbolul M+S (noroi și zăpadă). Unele modele includ și simbolul fulgului de zăpadă încadrat într-un munte, ceea ce indică faptul că respectă standardele pentru iarnă.

Totuși, specialiștii subliniază că aceste anvelope reprezintă un compromis. În condiții extreme – fie caniculă, fie zăpadă abundentă – performanțele lor nu se ridică la nivelul celor dedicate sezonului. Prin urmare, alegerea depinde de stilul de condus, de distanțele parcurse și de condițiile în care este utilizată mașina.

În final, regula rămâne simplă: siguranța trebuie să fie prioritară. Schimbarea anvelopelor nu este doar o formalitate sezonieră, ci o decizie care poate face diferența în situații critice din trafic.