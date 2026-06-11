Noul buget al UE intră în negocieri. Fondurile pentru agricultură, vizate de tăieri

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) analizează o nouă variantă a bugetului multianual pentru perioada 2028-2034, pregătită de președinția cipriotă a Consiliului UE înaintea reuniunilor programate săptămâna viitoare. Documentul păstrează reducerile propuse pentru Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune, dar diminuează și fondurile destinate competitivității, securității și acțiunii externe.

Noua versiune a cadrului financiar multianual a fost pregătită înaintea reuniunii miniștrilor afacerilor europene, programată marți, și a summitului șefilor de stat și de guvern care va avea loc joi și vineri. Documentul menține direcția generală a propunerii formulate anterior de Comisia Europeană, însă introduce noi ajustări în distribuirea fondurilor între principalele capitole bugetare.

Potrivit propunerii analizate de statele membre, finanțarea destinată noilor planuri naționale prin care vor fi gestionate fondurile aferente Politicii Agricole Comune și Politicii de Coeziune este redusă suplimentar cu aproximativ 0,5%.

Această diminuare vine după reducerea de circa 10% propusă deja de Comisia Europeană, măsură care a fost criticată de 17 state membre.

În aceste condiții, cele două politici ar urma să beneficieze de o alocare totală de aproximativ 770 de miliarde de euro.

În paralel, președinția cipriotă propune diminuarea cu aproximativ 4% a fondurilor alocate pentru ceilalți doi piloni principali ai bugetului european.

Fondul European de Competitivitate, program nou destinat finanțării investițiilor în tehnologii esențiale pentru tranziția verde și digitală, ar urma să primească 383 de miliarde de euro, față de 398 de miliarde de euro cât prevedea propunerea inițială a Comisiei Europene.

Totodată, finanțarea pentru securitate, apărare și spațiu ar urma să scadă la 111 miliarde de euro, cu aproximativ 5 miliarde de euro mai puțin decât în proiectul prezentat de Bruxelles.

Și programul Europa Globală, principalul instrument european pentru acțiunea externă, este afectat de reduceri. Alocarea propusă scade de la 190 de miliarde de euro la 182,6 miliarde de euro.

„Acesta este un compromis care ia în considerare toate opiniile exprimate în cadrul Consiliului. Am auzit voci puternice care cer un buget mai ambiţios şi, în acelaşi timp, i-am ascultat cu atenţie pe cei care au cerut reduceri bugetare semnificative”, a explicat Marilena Raouna, responsabilă cipriotă pentru afacerile europene.

Față de proiectul prezentat de Comisia Europeană, varianta elaborată de președinția cipriotă presupune o reducere totală de aproximativ 2%. Discuțiile dintre statele membre rămân dificile. Pe de o parte se află țările considerate „frugale”, care susțin un buget mai restrâns, invocând presiunile asupra finanțelor naționale. Pe de altă parte, mai multe state cer menținerea sau majorarea fondurilor pentru agricultură și coeziune.

Summitul european programat la Bruxelles în zilele de 18 și 19 iunie este așteptat să marcheze debutul negocierilor privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus un buget total de aproximativ 2.000 de miliarde de euro pentru următorii șapte ani, nivel superior celui prevăzut în actualul exercițiu financiar.

Instituțiile europene urmăresc finalizarea negocierilor până la sfârșitul anului, pentru a evita blocaje politice și instituționale într-un an marcat de mai multe scrutinuri naționale importante, inclusiv alegerile prezidențiale din Franța.