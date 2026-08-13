Consiliul Concurenței a amendat 21 de companii din domeniul agricol

Consiliul Concurenței a sancționat 21 de companii de pe piața semințelor și a produselor destinate protecției culturilor, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 83,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 15,9 milioane de euro. Potrivit autorității, firmele implicate ar fi recurs la practici prin care prețurile anumitor produse comercializate către fermierii români erau stabilite sau influențate în mod coordonat.

Investigația a urmărit atât sectorul producției și comercializării semințelor pentru culturile agricole, cât și piața produselor utilizate pentru protecția culturilor.

Printre companiile vizate s-au numărat Pioneer Hi-Bred România, Corteva Crop Solutions ROM – fosta DuPont România – și Maisadour Semences România. Potrivit concluziilor autorității, producătorii ar fi încheiat înțelegeri cu distribuitorii prin care erau stabilite condițiile de comercializare și revânzare a unor produse.

Consiliul Concurenței susține că prețurile la care produsele ajungeau la fermieri erau influențate prin clauze contractuale, dar și prin intermediul voucherelor utilizate în cadrul campaniilor agricole.

În acest sistem, producătorii puneau la dispoziția fermierilor cupoane care precizau produsele pentru care puteau fi utilizate și reducerile aferente. Alegerea distribuitorului rămânea la latitudinea fermierului, însă, atunci când era folosit voucherul, prețul final fusese stabilit anterior între producător și distribuitor.

Autoritatea de concurență consideră că această practică le permitea producătorilor să influențeze prețurile existente pe piață. În același timp, distribuitorii beneficiau de o anumită predictibilitate a vânzărilor și, în unele cazuri, de discounturi acordate în cadrul campaniilor.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a susținut că utilizarea voucherelor nu reprezintă problema în sine, ci modul în care prețul recomandat ajunge să fie aplicat ca unul obligatoriu.

„Nu suntem împotriva sistemului prin care se acordă vouchere, dar prețul recomandat de producător nu trebuie să se transforme, în practică, în preț fix, adică obligatoriu”, a declarat Chirițoiu.

Potrivit acestuia, distribuitorii trebuie să aibă libertatea de a-și stabili propriile prețuri, astfel încât fermierii să poată profita de concurența dintre furnizori și să obțină, atunci când este cazul, reduceri suplimentare.

Cea mai mare amendă a fost primită de Agrii, care trebuie să plătească 17.899.228 lei. Pe următoarele poziții se află Pioneer – 14.470.239 lei și Corteva – 6.322.488 lei.

Lista completă a sancțiunilor este următoarea:

Agrii – 17.899.228 lei

Pioneer – 14.470.239 lei

Corteva – 6.322.488 lei

Promat – 5.415.690 lei

Alcedo – 4.651.096 lei

Ameropa – 4.464.529 lei

Rodbun – 3.540.349 lei

Agroind – 3.503.158 lei

Kwizda – 3.450.893 lei

Merpano – 3.245.875 lei

Plantagro – 2.426.166 lei

Agrotex – 2.262.866 lei

Medicago – 2.067.990 lei

Diva Sol – 1.985.311 lei

Moldova Farming Agricultura, Moldova Farming Nord și Comfert Agricultura – 1.621.839 lei

First Grain – 1.438.298 lei

Maisadour – 1.375.751 lei

Fertiagro – 1.161.761 lei

Chemark – 782.354 lei

Agro-Est – 699.242 lei

Biochem – 418.249 lei

Agricover a avut un statut diferit în acest caz. Compania a apelat la programul de clemență al Consiliului Concurenței și, ca urmare, a beneficiat de imunitate la amendă.

În plus, 15 dintre cele 21 de companii sancționate au recunoscut încălcarea legislației în domeniul concurenței. În cazul acestora, sancțiunile au fost reduse. Lista include Pioneer, Corteva, Maisadour, Agroind, Agrotex, Alcedo, Ameropa, Biochem, Chemark, Divasol, Firstgrain, Kwizda, Moldova Farming, Promat și Rodbun.

Consiliul Concurenței explică diferențele dintre sancțiunile aplicate producătorilor și distribuitorilor prin gradul de implicare în mecanism. Producătorii au primit procente mai mari raportate la cifra de afaceri, autoritatea considerând că aceștia au avut un rol mai important și că de la ei ar fi pornit mecanismul de fixare a prețurilor.

Investigația a inclus și relația dintre Monsanto România și distribuitorii săi. În acest caz, însă, autoritatea nu a identificat suficiente dovezi pentru a demonstra că prețurile recomandate de producător au devenit, ca urmare a unei înțelegeri anticoncurențiale, prețuri fixe și obligatorii la revânzarea semințelor către fermieri.

Investigația Consiliului Concurenței a fost deschisă în noiembrie 2022, după ce autoritatea identificase indicii privind posibile înțelegeri de fixare a prețurilor între furnizori precum Pioneer, DuPont/Corteva, Syngenta, Monsanto și Maisadour și distribuitorii acestora. În cadrul anchetei au fost efectuate și inspecții inopinate.

Dosarul a fost extins ulterior. În august 2025, autoritatea a făcut noi inspecții la Agrii România, Agro-Est Muntenia, Alcedo, Ameropa Grains, Biochem, Chemark ROM, Kwizda Agro România, Moldova Farming și Plantagro-Com, după apariția unor indicii privind posibila implicare a altor distribuitori.

Legislația concurenței interzice acordurile și practicile concertate dintre companii atunci când acestea au ca efect restrângerea sau denaturarea concurenței, inclusiv prin stabilirea directă ori indirectă a prețurilor de cumpărare sau de vânzare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar banii proveniți din amenzi sunt virați la bugetul de stat, sancțiunile fiind puse în executare de ANAF.