România este reprezentată de 14 companii la Agriteq 2019. Se dorește promovarea inovațiilor

România este reprezentată de 14 companii din domeniul agricol și agroalimentar la expoziția internațională AGRITEQ 2019, care are loc în perioada 19 - 22 martie în Doha, Qatar.

Scopul expoziției care se află la a 7-a ediție este acela de a promova inovațiile din domenii precum agricultură, irigații, piscicultură, mediu, dar și să identifice parcursul către securitatea alimentară și dezvoltarea durabilă.

„Expoziția este organizată pe secțiunile: Veteq – 640 mp (biotehnologie, medicamente veterinare, pesticide, incubatoare, vaccinuri, laboratoare etc), Foodteq – 5.500 mp (echipamente conservare, ambalare, produse din carne, produse lactate, ambalaje alimentare, produse organice, aditivi alimentari, produse piscicole etc) și Enviroteq – 756 mp (chimicale tratare apă, deșeuri organice, pompe puțuri, panouri solare, ambalaje păstrare lichide etc).

AGRITEQ se va desfășura în 5 săli, pe o suprafață de 29.035 mp, cu 33% mai mare decât la ediția din 2018, alături de țara gazdă urmând a expune firme din 41 de țări față de 38, în anul precedent”, scrie Profit.

