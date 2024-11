Social Cel mai controversat mit despre carofii prăjiți a fost spulberat. Acesta este adevărul







Mihaela Bilic a vorbit despre preparatele ideale pentru perioada postului. Potrivit nutriționistului, românii pot savura cartofii prăjiți, fără a avea temeri legate de aportul caloric sau cantitatea de amidon pe care aceștia o conțin. În plus, specialistul susține că preparatul poate fi oferit inclusiv celor mici.

Mihaela Bilic, despre cartofii prăjiți și teama de a-i include în alimentație

Cunoscutul nutriționist a explicat că acest tip de legumă nu ar trebui evitat. Mihaela Bilic susține că amidonul din cartofi ar fi, de fapt,o „o glucoză cu absorbție lentă”. Acest aport adus în organism poate fi folosit ulterior „prin mișcare”, spune specialistul.

Mai mult, specialistul atrage atenția asupra cantității, menționând că acest detaliu este esențial. Prin urmare, o porție generoasă de cartofi prăjiți poate veni la pachet cu multe calorii, însă o cantitate mică nu ar reprezenta un pericol pentru siluetă.

De ce ar trebui să le oferi celor mici această legumă

„Toate celulele funcționează cu această glucoză. Depinde de cantitate. La cartof avem o mulțime de variante care îi schimbă complet conținutul caloric. Cartoful proaspăt crud are, apă, amidon, foarte puțin potasiu, puține minerale și vitamina C. Vitamina C, în momentul în care am tratat-o termic, se distruge ușor. (…)Cartoful nu are niciun strop de amidon, spre deosebire de produsele cerealiere, făinoasele clasice care au gluten. În cartof avem doar apă cu amidon”, a explicat specialistul.

Totodată, Mihaela Bilic a precizat că această legumă ține de foame, indiferent de modul în care este preparată. Potrivit nutriționistului, cartofii prăjiți pot fi oferiți inclusiv copiilor.

„Ține de foame. Este important mai ales pentru cei care muncesc fizic, pentru copii. Este o legumă consistentă, o legumă prietenoasă”, a adăugat medicul.

Mihaela Bilic: Cartoful nu dă aciditate

Conform specialistului, majoritatea legumelor provoacă aciditate la stomac. În schimb, cartoful neutralizează și poate fi consumat inclusiv de persoanele care se confruntă cu această afecțiune.

„Nu dă aciditate. Foarte multe persoane, mai ales în perioada postului, când mănâncă multe legume, au un disconfort digestiv. Ei bine, cartoful neutralizează. Este ca un fel de tampon. În orice mâncare am pune cartof, el echilibrează lucrurile”, a mai spus nutriționistul.

Atunci când este prăjit, cartoful are un indice glicemic mic.

„De la 70 de calorii pe 100 de grame, ajunge la până la 300 sau chiar 450 de calorii. Indicele glicemic scade în momentul în care făinoasele sunt amestecate cu grăsimea. Adică, în mod paradoxal, un cartof fiert simplu, fără niciun fel de grăsime sau piureul de cartofi, care are foarte puțină grăsime, are un indice glicemic enorm. Cartoful prăjit, care are mult ulei, are indice glicemic mic, pentru că uleiul împiedică într-un fel absorbția aceasta rapidă a glucozei”, a mai spus medicul.