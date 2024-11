Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 18 noiembrie 2024. The HALO Trust salvează vieți







18 noiembrie

Pe 18 noiembrie s-au născut Carl Maria von Weber, Colin Campbell Mitchell, Alan Shepard, Kim Wilde, Mihai Pop, Corneliu Baba, Cornel Todea.

Nimic în “Kalendar” dacii se pregăteau de Anul Nou, iar în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Platon, Roman şi Zaheu. O să vă spun, din nou, o poveste. De fiecare dată, în fiecare an, de 18 noiembrie o să vă spun această poveste. Este istoria ultimului mare războinic scoţian. Am auzit-o, în Scoţia, de la fiul celui în cauză şi de la un duşman care-l admiră, în Aden, Yemen, de la yemenitul Jamal.

Este vorba despre locotenent-colonelul Colin Campbell Mitchell, născut în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, un Scorpion adevărat!

Un scoţian din clanul Campbell! Îmi place Scoţia, îmi plac scoţienii. Acolo m-am simţit ca acasă. Sau poate chiar mai bine... scoţienii nu se joacă cu cuvinte ca onoare, curaj, patriotism. Şi au în ei puterea muntelui, cum am mai văzut în Tibet. O îndârjire şi o mândrie bune de exemplu! Mai beau ei, cum să nu, că este frig şi ceaţă... dar zgârciţi nu sunt, sunt doar foarte săraci!

Ei bine, în luna iulie a anului 1967 lt-col Mitchell era la comanda primului batalion din celebrul regiment "The Argyll and Sutherland Highlanders". Veteran al celui de al Doilea Război Mondial, fusese rănit la Monte Casino, luptase în Coreea, Borneo, Palestina... peste tot unde a fost un război.

La începutul lunii iunie 1967 facţiuni arabe naţionaliste au început să se lupte între ele şi au atacat şi soldaţii britanici, pe atunci Yemenul era Protectorat. Mai mulţi soldaţi britanici au fost ucişi. Aşa că britanicii s-au retras din Aden, deoarece Marea Britanie hotărâse să acorde independenţa ţării arabe.

Totuşi situaţia scăpase de sub control. Pe 4 iulie 1967 lt-col Mitchell are o întrevedere cu superiorul său, Major-Generalul Philip Tower. Mitchell îi spune generalului, în limbajul colorat de muntean: "Domnule, nu sunt obişnuit cu (bip) ăsta de retragere. Ne ducem la (bip) în timp ce (bip) de arabi ucid femei şi copii! Ce (bip) de armată conduceţi, cu tot respectul, domnule?"

Generalul Tower a zâmbit pe sub mustaţă (nu ştiu dacă avea, dar aşa se spune) şi l-a autorizat pe Mitchell să facă o "cercetare prin luptă" şi să vadă care este situaţia în Aden.

Asta însemna în tactica militară să trimeată câteva echipe de cercetaşi, de rangers. Punct.

Dar nu-l cunoaşteţi pe locotenent colonelul Campbell Mitchell! A fost ultimul mare războinic scoţian.

Campbell, pe 5 iulie 1967, îşi pune tot batalionul în marş, cu fanfara formată din 15 cimpoieri în frunte şi intră în Aden. Mai mult, intră în Crater, centrul oraşului. Cum ar fi Centrul Vechi în Bucureşti! Cu fanfara în frunte cântând asurzitor "Scotland the Brave"...

De pe terasele caselor, de la ferestre, mii de arabi îi ţinteau cu mitraliere şi puşti. Nimeni nu a tras!

Jamal, după cum mi-a povestit el însuşi, avea 16 ani atunci. La o cafea adevărată făcută după modelul yemenit, în ţara cafelei, yemenitul mi-a istorisit că era şi el la o fereastră şi l-a ţintit pe Mitchell cam o jumătate de minut. Ofiţerul englez avea pieptul plin de decoraţii, Jamal avea o carabina Garand, o armă americană minunată. Dar l-a oprit curajul scoţianului şi muzica... nimeni nu a tras. “Parcă eram vrăjiţi, parcă toţi eram copii şi făcusem o poznă, iar acum părinţii se întorceau acasă. Britanicii au făcut multe (bip) dar au făcut şi lucruri bune. În primul rând ne-au învăţat... engleza”, a râs Jamal.

Istoria a considerat intrarea lui Mitchell în Aden ca ultima bătălie colonială britanică. O bătălie fără nicio victimă!

Mitchell este propulsat pe platourile televiziunilor, iar ziarele scriu numai de el. Un om nu prea înalt, bine, un ofiţer, dar cuvintele lui cuceresc inimile. După zeci de ani de prostii, de nimicuri, el vorbeşte din nou despre onoare, datorie, curaj şi obligaţiile faţă de ţară. Dar gloria aceasta mediatică nu este văzut cu ochi buni de superiorii săi. Mitchell se retrage, onorabil, din armată!

Imediat i se deschide o carieră politică, devine membru al Parlamentului. Dar, este mâncat de viu de către "oamenii politici". Normal! Cine are nevoie de cinste, onoare, responsabilitate, patriotism, în politică!

Un timp Mitchell este consultant militar şi îl sfătuieşte şi pe ciudatul dar fabulosul Idi Amin Dada, tocmai în centrul Africii. Din marele respect pentru Mitchell dictatorul african se autointitulează "Regele Scoţiei"!

Prin anul 1988 lui Mitchell îi vine o idee. Fondează HALO Trust, o organizaţie nonprofit care se ocupă cu neutralizare minelor antipersonal şi a obuzelor, bombelor, a muniţiei neexplodate. Probabil că nu ştiţi, dar minele antipersonal și muniția activă au ucis şi mutilat zeci de milioane de oameni, civili, în timp de “pace”, pe tot globul. Astăzi HALO Trust are peste zece mii de specialişti în deminări care activează în 28 de țări, dar, mai ales în Afghanistan, Irak, Serbia și Siria. Acum și în Ucraina.

Mitchell, în cuvântul său de recepţie la intrarea în Parlament a spus: "Militarii sunt ultimii care doresc un război. În război soldaţii sunt ucişi, sau mutilaţi. Dar dacă nenorocirea războiului se întâmplă, militarii trebuie să mergă până la capăt, să câştige, sau să moară încercând!"

Ultimul mare războinic scoţian, cum a titrat “The Times” s-a săvârșit din această viaţă în anul 1996 dar moştenirea lui, Halo Trust există şi astăzi şi salvează vieţi, foarte multe vieţi.

Noapte rece de noiembrie. Aici, în Prahova submontană termometrul arată minus trei grade. O să mai pun un butuc în sobă. Nu am nevoie să mă uit la un film, la un ”thriller”, amintirile mele sunt mai mult decât suficiente.

După cum trebuie să vă amintiți mereu că mâine mai avem o șansă, o speranță, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 18 noiembrie 2024

BERBEC Dacă ai o întâlnire sentimentală şi îţi faci mari speranţe, sau, în general, de trecut un prag – aceasta este ziua! Eşti norocos, convingător şi abil iar conjunctura stelelor indică succes. Proiectele tale de viitor sufera de un defect major - se bazeaza mai mult pe intamplare decat pe planificarea abila a fortele proprii! Sinceritatea te salvează astăzi în cursul dimineţii. Nu încerca să oferi motive şi explicaţii „politic corecte” ci relateză exact şi adevărat cum stau lucrurile. Sfârşitul zilei, adică seara, te gaseşte construind ceva, în orice caz muncind din greu la un proiect, ceva legat de săptămâna de lucru care abia începe.

TAUR Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru săptămâna aceasta. Consultă-te cu cei din jur, cu anturajul, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează! Lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care se poat adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Clima mai ciudată iti trezeste durerile acelea de cap. Probabil că este vorba doar de variaţia presiunii atmosferice, dar nu lăsa ca nimic să-ţi afecteze sănătatea.

GEMENI Dimineaţa trebuie să rezolvi unele probleme urgente, lăsate de săptămâna trecută. Nu te bloca prin multe colaborări. Timpul relaxarii şi distracţiei este mai ales în a doua parte a zilei. Astăzi ai o mare putere de convingere. De asemenea, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, alergări în aer liber şi multă... foame. Trage de fiare şi lumea îţi va apărea mai frumoasă şi mai zveltă. Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti şi consolidezi problemele de amor sau să începi alte cuceriri.

RAC Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa poţi să ai o zi obişnuită, fără regrete. O zi de luni aproape favorabilă, pentru că ai lucrurile sub control! Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acestă zi de mai ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec. Poate unde esti cu lucrările la zi, sau te descurgi bine, în general, unde activezi. Astăzi, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, în mai multe domenii, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Luna, patroana ta astrologica, este plină şi te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

LEU Astăzi trebuie să fii... furnică, nu leu! Munceşte, adună, strânge, fă economie, colaborează cu celelalte furnici. La serviciu ai nevoie de o mai bună organizare, timpul pare că nu-ţi ajunge! În această perioadă este bine să te abţii de la o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Este momentul să faci puţină ordine şi disciplină printre hârtiile tale administrative, legale, contractuale şi să vezi dacă nu ai uitat ceva important. Încrederea pe care o ai în forţele proprii este în creştere aşa că poţi tranşa o problemă în cuplu, în familie.

FECIOARĂ Trebuie să eviţi să discuţi mult. Modul tău de abordare nu este nici indicat, nici plăcut. Iarăşi ai obsesia "adevărului" şi a ajutorării celor din jur, chiar împotriva voinţei lor! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – poţi rezolva uşor (mai usor) problemele sentimentale. Pentru că eşti într-un punct mort şi cu anturajul şi cu relaţiile sentimentale... Nu este o idee rea să incerci să lamureşti lucrurile, măcar parţial. Vorbe spuse aiurea, la suparare, chiar fără rautate, pot face chiar mai rau unei relatii de dragoste decat o soacra rau intenţionată!

BALANŢAĂ O zi de luni obositoare, pentru că amesteci lucrurile, utilul cu plăcutul. Fii eficient în ceea ce faci, mai ales dacă este vorba de serviciu. Nu pierde timpul! Pe seară posibilă veste bună. Vigilenta si prudenta trebuie sa fie cuvintele si comportamentul cotidian, asta pentru ca sa eviti pierderile prezise de stele. Nu mai spera sa primesti ceea ce meriti. Nimeni dintre sefii tai nu este cu adevarat atent la ceea ce faci. Parca ai fi invizibil! Totuşi, nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele profesionale, tenacitatea aduce succes!

SCORPION Astăzi trebuie să faci un program saptămânal iscusit al timpului tău, să modulezi şi să stabileşti o ierarhie a priorităţilor. Toate problemele sunt importante şi urgente, chiar aşa să fie? Posibile tensiuni neasteptate ca urmare a unor vesti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Tine numai azi. Maine o sa uiti! Stelele fixe si vremea capricioasa, dar puternica in schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi!

SĂGETĂTOR Timpul zboară şi gândurile nu te lăsă să te relaxezi. Fă puţin sport, du-te la sală, sau la masaj, ca să “arzi” principiile negative. Lasă gândurile şi grijile şi odihneşte-te cât trebuie! Eşti tensionat şi nervos, ca mai toată lumea şi îţi sare ţandăra imediat. Trebuie să-ţi acorzi un răgaz. Chiar merită să te enervezi? Sigur că nu! Sfatul meu este să cauţi societatea prietenilor buni şi veseli aşa te vei simţi bine şi aşa poţi gestiona energia ta în sensul bun. Poate că vei fi pus în situaţia de a face anumite concesii, mai pe seară, dar care îţi pot deschide, în viitor, unele uşi care astăzi sunt închise.

CAPRICORN Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. A venit timpul să suni pe vechiul tău prieten din copilărie! Totuşi, nu e o zi tocmai uşoara pentru tine. Ca de obicei. Astazi poate scapi mai usor, te ajuta mai mult cei din jur si le esti chiar recunoscator. Perioada îţi este favorabilă. Primeşti un cadou neaşteptat sau este vorba de o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Este timpul potrivit să finalizezi în condiţii bune proiectele care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Câştig moderat de bani şi noroc la joc.

VĂRSĂTOR Ai o încredere în forţele proprii şi o stăpânire de invidiat! Trebuie, însă, să fii mai diplomat în relaţiile de cuplu. Trebuie să asculţi, sa afli şi să respecţi şi dorinţele "jumătăţii"! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Nu încerca să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Configuratia complexa a Cosmosului face sa ai impresii ca dintr-un caleidoscop. Când un entuziasm contagios, când în borcanul cu melancolie!

PEŞTI Invită-ţi prietenii, rudele, la o discuţie şi o cafea. Poţi să le spui problemele şi proiectele tale şi să le ceri sfatul şi sprijinul. Stelele arată că poţi primi ajutorul solicitat! Esti, in continuare, intr-o perioada binecuvantata, de la bine, la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii, jocuri şi sporturi. Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje.