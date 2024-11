Social Greșeli pe care oamenii le fac cu termostatul. Riscă să primească facturi foarte mari







Mulți oameni fac greșeli atunci când folosesc termostatul și ajung să plătească facturi uriașe, dar acestea pot fi evitate. Setarea temperaturii corecte pe termostat este esențiale. Este indicat să reglați temperaturile camerei de locuit la 21-22 ° C, iar dormitoarele și toate celelalte încăperi ocupate la 18-20 ° C. Camerele nu trebuie să depășească 24 ° C.

Greșeli pe care oamenii le fac cu termostatul lor

Sistemele de încălzire centralizată nu permit controlul temperaturilor individuale ale încăperilor. Porniți încălzirea și reglați supapa caloriferului în camera de zi, la un nivel confortabil. Apoi setați supapele în încăperile rămase în utilizare, la un nivel mai jos. Dacă living-ul se simte confortabil la nivelul 4 de pe supapa caloriferului, dormitorul trebuie să fie la nivelul 3 sau mai jos. Termostatul din hol trebuie setat la 20 ° C – deoarece acesta este ultimul loc de încălzire. Ușile camerelor neutilizate trebuie să fie închise.

Cum să nu pierzi căldura din casă

Cel mai bun lucru pe care trebuie să-l faceți este scăderea temperaturii când nu sunteți acasă. Cantitatea de căldură pe care o locuință o pierde este legată de diferența de temperatură dintre interiorul și exteriorul casei. Cu cât este mai rece afară, cu atât mai multă căldură este pierdută. Cele mai bune termostate inteligente învață exact timpul necesar pentru a încălzi o casă. Sistemul se activează automat la momentul potrivit, obținând eficiența maximă.

Nu trebuie să oprești încălzirea complet

Mulți oameni opresc încălzirea complet când părăsesc casa. Este o mare greșeală! Utilizarea unei temperaturi de oprire nu înseamnă că încălzirea este activă atunci când nu sunteți acasă și nu duce la facturi mai mari. Locuința medie necesită aproximativ o oră pentru a se încălzi de la 16 ° C la 21 ° C, astfel încât, programul ar trebui ajustat corespunzător.

Puteți să vă îmbrăcați mai gros în zilele friguroase. Scăderea temperaturii medii într-o locuință cu 1 ° C poate economisi până la 10% din facturile la energie. Încercați să purtați un strat suplimentar de îmbrăcăminte înainte de a porni încălzirea.