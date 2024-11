Sport Liga Națiunilor. România - Cipru. „Tricolorii” joacă ultimul meci în grupă. Ora 21.45







Liga Națiunilor. Naționala României evoluează, azi, de la ora 21.45 (în direct la Prima TV), pe „Arena Națională”, contra reprezentativei din Cipru. Este ultimul joc din Grupa C2 și vine după scandalul uriaș de la confruntarea cu Kosovo.

Deocamdată, clasamentul grupei arată astfel: 1. România 12p, 2. Kosovo 9p, 3. Cipru 6p, 4. Lituania 0p. Tot azi, de la aceeași oră, Kosovo primește vizita Lituaniei.

Pentru a vedea clasamentul final va trebui să așteptăm verdictul dat de comisiile UEFAUEFA, care vor judeca evenimentele petrecute la meciul pe care „tricolorii” l-au disputat cu kosovarii. Și care a fost suspendat din cauza refuzului oaspeților de-a mai juca.

Iată echipele probabile

România (4-3-3): Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Olaru – Hagi, Bîrligea, Mihăilă Rezerve: Sava, Târnovanu, Pașcanu, Ilie, Alibec, Șut, Drăguș, Mitriță, Miculescu, Coman, Sorescu Selecționer: Mircea Lucescu

Cipru (4-3-3): Dimetriou – Karo, Andreou, Panagitou, Malekkidis – Satsias, Artymatas, Charalampous – Loizou, Pittas, Kakoullis Rezerve: Mall, Michail, Antoniou, Makris, Sielis, Sotiriou, Spoljaric, Tzionis, Correia, Laifis Selecționer: Sofronis Avgousti

Stadion: Arena Națională (București) Arbitru: Luca Pairetto // Asistenți: Davide Imperiale, Alessio Berti (Italia) Arbitru VAR: Paolo Silvio Mazzoleni // Asistent VAR: Valerio Marini.

„În primul rând, jucătorii au realizat că au făcut un meci slab, bănuiesc că din cauza presiunii de a face un rezultat bun pentru a câștiga grupa. Am comis greșeli mari, copilărești, le-am dat ocazia să ajungă la poartă. Sunt de acord să pierdem mingi, dar datorită adversarului, nu din greșelile noastre!”, spunea selecționerul Mircea Lucescu după meciul de vineri.

„M-a supărat destul de tare că nu au găsit cele mai bune soluții. Au încercat să joace individual. Kosovo s-a prezentat foarte bine, au jucători care joacă la cluburi bune. Au controlat jocul. Nu am fost incisivi în atac, am pierdut multe mingi. Din 300 și ceva am pierdut cam 70, foarte mult! Am avut noroc cu un portar extraordinar. Meciul se termina cu un egal care ne satisfăcea.

Jucătorii au simțit și presiunea unui stadion plin, altfel nu îmi explic. Noi știam înainte că vor ieși de pe teren, declaraseră și la conferință”, a mai afirmat selecționerul.