Sport Lucescu știe care va fi rezultatul meciului cu Kosovo: Au venit cu minciuni







România joacă mâine, de la ora 21.45, cu Cipru, pe Arena Națională, în ultimul meci al grupei din Liga Națiunilor. Tricolorii sunt liderii clasamentului și, cel mai probabil, își vor păstra poziția. Singura șansă să pierdem primul loc ar fi o decizie defavorabilă a UEFA pentru meciul cu Kosovo. Mircea Lucescu a spus la ce să ne așteptăm.

Cel mai probabil, România va câștiga cu 3-0 la "masa verde" meciul cu Kosovo. Dar chiar dacă s-ar păstra rezultatul din teren - ceea ce este puțin credibil - tricolorii tot ar termina grupa primii.

Înaintea meciului cu Cipru, de mâine seară, Mircea Lucescu a rememorat evenimentele petrecute la finalul partidei cu Kosovo, dar i-a mustrat și pe băieți pentru jocul prestat. Tehnicanul a catalogat prestația naționalei drept "slabă" și i-a lăudat pe oaspeți pentru modul în care au jucat.

"Am avut noroc cu un portar extraordinar"

„În primul rând, jucătorii au realizat că au făcut un meci slab, bănuiesc că din cauza presiunii de a face un rezultat bun pentru a câștiga grupa. Am comis greșeli mari, copilărești, le-am dat ocazia să ajungă la poartă. Sunt de acord să pierdem mingi, dar datorită adversarului, nu din greșelile noastre", a declarat Mircea Lucescu.

El a acuzat jucătorii că au fost prea individualiști și i-a lăudat pe kosovari.

"Au controlat jocul. Nu am fost incisivi în atac, am pierdut multe mingi. Din 300 și ceva am pierdut cam 70, foarte mult. Am avut noroc cu un portar extraordinar. Meciul se termina cu un egal care ne satisfăcea", a spus Mircea Lcuescu.

"Dacă nu câștigăm cu 3-0, înseamnă că nu mai există regulament"

Antrenorul nu i-a iertat, însă, pe oaspeți pentru gestul reprobabil făcut la finalul întâlnirii când, fără vreun motiv plauzibil, au ieșit pur și simplu de pe teren.

„Pe teren trebuie să se dea dovadă de respect și de educație. Apoi, au venit cu niște minciuni. Nu au fost jigniți, loviți. Când l-a provocat pe Alibec, el nu trebuia să răspundă provocării, le spusesem înainte. A existat această teamă că se poate întâmpla ceva", a afirmat Mircea Lucescu.

El a adăugat că "dacă nu câștigăm cu 3-0, înseamnă că nu mai există regulament".

Mircea Lucescu crede că oricum regulamentul a fost încălcat, pentru că meciul s-a prelungit atât.

"Trebuia să ia decizia imediat, nu au avut curajul să o facă. Noi eram dispuși să stăm și până dimineață. Oricum, am ajuns la 4 acasă. O echipă care iese de pe teren, trebuie să piardă 0-3. Decizia trebuie să fie luată de instanță", mai spus selecționerul.