Lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să lase mașina „doar câteva minute” în spatele unui alt autoturism. În practică, acea oprire temporară poate însemna că proprietarul vehiculului blocat nu mai poate ieși din parcare atunci când are nevoie.

Puțini conducători auto știu însă că un astfel de gest poate atrage sancțiuni. Deși Codul Rutier nu prevede o contravenție distinctă pentru „blocarea unui autoturism”, polițistul poate încadra fapta ca oprire sau staționare neregulamentară, iar în anumite situații poate dispune inclusiv ridicarea vehiculului.

Regulile privind oprirea și staționarea sunt prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 și în Regulamentul de aplicare.

Potrivit legislației, staționarea este interzisă în mai multe situații expres prevăzute de lege, inclusiv atunci când este împiedicat accesul sau sunt încălcate regulile privind folosirea drumului public. În funcție de împrejurările constatate la fața locului, polițistul stabilește dacă autoturismul este staționat neregulamentar și aplică sancțiunea corespunzătoare.

În cazul în care un autoturism este lăsat astfel încât blochează ieșirea altui vehicul parcat regulamentar, conducătorul auto poate fi sancționat pentru staționare neregulamentară.

Pe lângă amenda contravențională, polițistul rutier poate dispune ridicarea mașinii, iar proprietarul va suporta cheltuielile de ridicare, transport și depozitare până la recuperarea vehiculului.

Valoarea totală a acestor costuri diferă de la o localitate la alta, în funcție de tarifele aprobate de autoritățile locale.

Instructorul auto Florin Tichie a explicat că una dintre cele mai răspândite greșeli este convingerea că afișarea unui număr de telefon în parbriz este suficientă: „Mulți șoferi spun că lasă mașina doar cinci minute și pun numărul de telefon în geam. Din punct de vedere practic poate părea o soluție, însă din punct de vedere legal nu înlătură răspunderea. Dacă ai blocat ieșirea unui vehicul, proprietarul poate avea nevoie să plece imediat, iar intervenția poliției poate duce la sancționarea celui care a lăsat mașina acolo”

Instructorul a atras atenția că astfel de situații sunt întâlnite aproape zilnic în marile orașe și generează numeroase conflicte între șoferi: „Îi sfătuiesc pe cursanți să nu lase niciodată mașina într-un loc din care împiedică ieșirea altui autoturism. Chiar dacă pare o oprire de scurtă durată, consecințele pot fi mult mai costisitoare decât câteva minute pierdute pentru a găsi un loc de parcare legal”.

Dacă un autoturism parcat regulamentar nu mai poate ieși din cauza unui alt vehicul, proprietarul poate solicita intervenția Poliției Rutiere sau, după caz, a Poliției Locale, în funcție de atribuțiile pe care aceasta le are în localitatea respectivă.

Polițiștii verifică situația din teren și decid dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea unei sancțiuni și, dacă este cazul, pentru dispunerea măsurii de ridicare a autoturismului.