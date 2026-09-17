Circulația rutieră va fi închisă, începând de joi, pe ambele sensuri ale Autostrăzii A3, între nodul rutier Nușfalău și Suplacu de Barcău, în județul Sălaj. Măsura a fost luată pentru executarea unor lucrări necesare finalizării Autostrăzii Brașov–Târgu Mureș–Cluj–Oradea și va fi însoțită derestricții pe mai multe drumuri din zonă.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a precizat că închiderea vizează sectorul cuprins între kilometrul 66+500, la nodul rutier Nușfalău, și kilometrul 79+854, la Suplacu de Barcău.

Lucrările fac parte din proiectul Autostrăzii Brașov–Târgu Mureș–Cluj–Oradea, Secțiunea 3C Suplacu de Barcău–Borș, Subsecțiunea 3C1 Suplacu de Barcău–Chiribiș, pe sectorul cuprins între kilometrii 4+200 și 30+550.

În perioada în care circulația va fi închisă, constructorii vor executa lucrări pentru racordarea bretelei care va supratraversa A3 cu DN 19B. De asemenea, vor fi realizate lucrările de racordare dintre subsecțiunea 3C1 Suplacu de Barcău–Chiribiș și subsecțiunea 3B5 Suplacu de Barcău–Nădășelu.

Lucrările vor afecta și circulația pe DN 19B, în zona kilometrului 42+550. Pe partea dreaptă a drumului național va fi instituită o restricție pe sectorul cuprins între kilometrii 42+250 și 42+750.

În această zonă, traficul se va desfășura în ambele sensuri, pe câte o bandă pentru fiecare direcție, cu lățimea de trei metri.

Autovehiculele care circulă dinspre Suplacu de Barcău către Nădășelu vor fi deviate pe banda aferentă sensului opus. Pe direcția Nădășelu–Suplacu de Barcău, traficul va fi dirijat pe structura nou construită pe partea stângă a drumului.

Accesul pe DC 93, către și dinspre localitatea Marca, va fi asigurat prin breteaua nou construită în cadrul proiectului.

Pe perioada închiderii sectorului de autostradă, traficul pentru direcția Marghita–Nușfalău și retur va fi deviat pe DN 19B.

Ruta stabilită este Marghita – Satu Barbă – Suplacu de Barcău – Ip – Nușfalău.

Pentru ca șoferii să poată identifica din timp traseul alternativ, pe DN 19B și DN 1H vor fi montate panouri de presemnalizare înaintea intersecțiilor în care traficul va fi deviat.

Închiderea sectorului de pe A3 va permite executarea lucrărilor de racordare necesare pentru continuarea și conectarea sectoarelor de autostradă din zona Suplacu de Barcău.