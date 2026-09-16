A3 se închide pe ambele sensuri. Șoferii au o rută ocolitoare

Circulația rutieră va fi închisă complet, începând de joi, 17 septembrie 2026, pe un sector de peste 13 kilometri al Autostrăzii A3 din județul Sălaj, între nodul rutier Nușfalău și Suplacu de Barcău, pentru lucrări de racordare a unor tronsoane din Autostrada Transilvania. Informația a fost anunțată de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj.

Restricția se aplică pe ambele sensuri, între kilometrul 66+500, în zona nodului rutier Nușfalău, și kilometrul 79+854, la Suplacu de Barcău. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat pe DN 19B, pe ruta Marghita – Satu Barbă – Suplacu de Barcău – Ip – Nușfalău și retur.

Sectorul afectat are aproximativ 13,35 kilometri și face parte din tronsonul A3 dintre Nușfalău și Suplacu de Barcău. Închiderea este necesară pentru lucrările aferente proiectului de finalizare a Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea.

Mai exact, constructorii lucrează la Secțiunea 3C Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiș. Lucrările presupun inclusiv conectarea infrastructurii noi cu sectoarele de autostradă aflate deja în exploatare.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, una dintre intervențiile importante este racordarea unei bretele care va supratraversa A3 și va face legătura cu DN 19B. De asemenea, constructorii trebuie să realizeze conexiunea dintre subsecțiunea 3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiș și subsecțiunea 3B5 Suplacu de Barcău – Nădășelu.

Pe perioada închiderii, traficul dintre Marghita și Nușfalău va fi direcționat pe DN 19B.

Ruta alternativă stabilită este:

Marghita – Satu Barbă – Suplacu de Barcău – Ip – Nușfalău

Traseul va fi utilizat în ambele direcții. Pentru orientarea șoferilor, vor fi instalate panouri de presemnalizare atât pe DN 19B, cât și pe DN 1H, înaintea intersecțiilor unde traficul este deviat.

Șoferii care folosesc în mod obișnuit A3 în această zonă trebuie, prin urmare, să țină cont de schimbarea traseului și de eventualul timp suplimentar necesar pentru parcurgerea rutei alternative.

Lucrările nu vor afecta doar Autostrada A3. Pe DN 19B vor fi instituite, la rândul lor, restricții în zona kilometrului 42+550, unde urmează să fie realizată racordarea bretelei care va supratraversa autostrada.

Restricțiile se vor aplica între kilometrii 42+250 și 42+750, pe o lungime de aproximativ 500 de metri. În această zonă, traficul va circula în ambele direcții, pe câte o bandă pentru fiecare sens, cu o lățime de trei metri.

Pentru sensul Suplacu de Barcău – Nădășelu, autovehiculele vor fi dirijate pe banda aferentă sensului opus. Pe direcția Nădășelu – Suplacu de Barcău va fi utilizată structura nou construită pe partea stângă a drumului.

În timpul lucrărilor, accesul pe DC 93 către și dinspre localitatea Marca va fi menținut. Traficul va putea utiliza breteaua nou construită în cadrul proiectului.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile privind devierea traficului, în condițiile în care lucrările vor modifica temporar circulația atât pe A3, cât și pe DN 19B.