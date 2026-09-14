Primele două benzinării de pe Autostrada Transilvania (A3) au fost deschise luni, în zona localității Sânpaul din județul Mureș, pe tronsonul Târgu Mureș – Câmpia Turzii. Cele două stații sunt amplasate pe ambele sensuri de mers, la kilometrul 8+400, și fac parte dintr-un program de concesionare a spațiilor de servicii derulat de CNAIR.

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat că deschiderea celor două unități este parte a strategiei de concesionare a spațiilor de servicii adoptate de CNAIR în 2022.

„Primele două benzinării moderne au fost deschise de astăzi pe Autostrada Transilvania (A3)! Sunt parte dintr-o strategie de concesionare a spațiilor de servicii adoptată de CNAIR în 2022, care începe să dea rezultate vizibile pe toată rețeaua: 30 de spații de servicii moderne deschise până acum, 16 în amenajare, 4 cu contracte de concesiune în curs de semnare și alte 10 pentru care licitațiile vor fi lansate în scurt timp. Cele două noi spații de servicii sunt amplasate pe tronsonul Târgu Mureș - Câmpia Turzii, în zona localității Sânpaul, pe ambele sensuri de mers (km 8+400)”, a transmis Cristian Pistol.

Cele două benzinării au fost deschise de Rompetrol Downstream în zona kilometrului 8+400, stânga și dreapta, investiția ridicându-se la aproximativ 4,8 milioane de dolari, potrivit companiei.

„Rompetrol marchează o premieră prin deschiderea primelor stații de carburanți de pe autostrada A3. Urmărim o expansiune strategică în România și ne consolidăm poziția Rompetrol Downstream ca o companie aproape de clienți, care răspunde direct nevoilor și așteptărilor lor de mobilitate de-a lungul unui coridor rutier important”, a declarat Arman Kalabayev, director general al Rompetrol Downstream.

Stațiile funcționează în spațiile de servicii de pe tronsonul Câmpia Turzii – Târgu Mureș, în baza unui contract de concesiune de servicii încheiat cu CNAIR.

„Finalizarea acestor noi stații de alimentare de pe Autostrada A3 completează cele 12 stații deschise în 2023 pe Autostrada A1 Nădlac-Sibiu. Strategia noastră de dezvoltare rămâne concentrată pe extinderea prezenței la nivel național, valorificând oportunitățile din segmentul de distribuție al României”, a declarat Laurențiu Colțănel, director Planificare și Dezvoltare Rețea în cadrul KMG International.

Fiecare dintre cele două benzinării are o suprafață de 271 de metri pătrați și include spații de retail și servicii de alimentație publică, potrivit modelului introdus de companie în 2023 pentru zonele de servicii de pe autostrăzi.

Deschiderea celor două unități a dus la crearea a peste 30 de locuri de muncă în județul Mureș.

În zona de alimentare sunt disponibile trei pompe multiprodus, o pompă de mare viteză, o pompă pentru AdBlue, un skid GPL și patru puncte de încărcare electrică rapidă.

Fiecare spațiu de servicii dispune, de asemenea, de 42 de locuri de parcare pentru autoturisme și 11 locuri pentru vehicule de mare tonaj.

Deschiderea benzinăriilor de pe A3 face parte dintr-un program de extindere la nivel național. Rompetrol Downstream are în plan deschiderea altor patru stații pe variantele ocolitoare ale municipiilor Brașov și Suceava.

Două dintre acestea, amplasate pe variantele Suceava-Ipotești (DN2) și Suceava-Șcheia, au lucrările de construcție finalizate. Rețeaua Rompetrol din județul Suceava cuprinde peste 20 de locații de retail.

În cazul municipiului Brașov, alte două facilități de distribuție aflate pe varianta ocolitoare sunt în proces de avizare și recepție. Acestea se vor adăuga celor 18 locații existente în județ, care includ stații Rompetrol, Partner, Express și LPG.