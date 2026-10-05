Asigurările auto online câștigă teren în România. Cum încearcă Anytime să simplifice o piață încă dominată de RCA

Tot mai mulți consumatori caută să își rezolve online aproape toate nevoile de zi cu zi, de la cumpărături și rezervări până la servicii financiare. Pe măsură ce aceste așteptări se transferă și în zona asigurărilor, cererea pentru procese rapide, transparente și cu mai puțină birocrație este în creștere. În acest context, compania de asigurări Anytime România, care operează exclusiv prin canale digitale, anunță că a ajuns la aproximativ 60.000 de clienți la puțin peste un an de la intrarea pe piața locală și pregătește noi investiții pentru dezvoltarea serviciilor și extinderea experienței digitale pentru șoferi.

Una dintre principalele mize ale jucătorilor digitali este simplificarea unei experiențe pe care mulți consumatori o percep încă drept greoaie. Reprezentanții Anytime spun că tot mai mulți consumatori se așteaptă să cumpere asigurări la fel de simplu cum cumpără alte produse online.

„Asigurările nu trebuie să fie complicate. Trebuie să fie ușoare ca orice alt produs. Acum suntem foarte obișnuiți să cumpărăm totul online, de la mâncare la îmbrăcăminte și bilete de avion. De ce ar trebui asigurarea să fie mai complicată decât atât?”, a Oana Pienescu, Head of Business Development Anytime România.

În prezent, procesul de ofertare Anytime pornește de la patru informații introduse de client: numărul de înmatriculare, seria de șasiu, CNP-ul și localitatea de domiciliu. Potrivit reprezentanților companiei, după completarea acestor date, restul procesului de obținere a poliței de asigurare RCA durează aproximativ un minut.

„Unul dintre lucrurile pe care am vrut să le contestăm a fost percepția că asigurările trebuie să fie complicate. Așa că am introdus oferta noastră de un minut, astfel încât clientul să poată accesa rapid oferta de preț, într-un proces care nu trebuie să fie lung, complex și birocratic”, a explicat reprezentantul Anytime.

Interesul pentru acest tip de experiență este în creștere, dovadă că, în doar un an de la intrarea pe piața locală, Anytime România a depășit pragul de 100 de milioane de lei în prime brute subscrise prin canalele proprii și agregatoarele de profil.

Deși modelul de business este construit în jurul canalelor digitale, compania Anytime insistă că tehnologia nu trebuie să înlocuiască complet interacțiunea umană.

„Suntem asiguratori digitali, dar digital nu înseamnă distanță. De fapt, credem că oamenii și tehnologia ar trebui să colaboreze foarte strâns. Pentru că atunci când lucrurile sunt simple, digitalul este rapid și ușor. Dar când lucrurile devin complicate, când apare o situație neașteptată sau se întâmplă un accident, ai nevoie de cineva cu care să vorbești”, au explicat reprezentanții Anytime.

Compania a introdus o linie telefonică de suport pentru accidente disponibilă permanent și dispune de o echipă de 14 persoane, dedicată pentru relația cu clienții. Potrivit datelor prezentate, apelurile au fost preluate în medie în nouă secunde în ultimele trei luni, iar 97% dintre acestea au primit răspuns în mai puțin de 30 de secunde.

„Când oamenii au nevoie de ajutor, nu vrem să aștepte. Când se află într-o stare de intensitate emoțională ridicată după un accident, atunci intervine suportul 24/7, calm și ghidându-i prin ceea ce urmează”, au explicat reprezentanții Anytime România.

Până în prezent, Anytime România a plătit despăgubiri în valoare de 2,7 milioane de lei și a înregistrat doar nouă reclamații la ASF de la debutul activității.

Spre deosebire de alte piețe în care activează compania Anytime, piața de profil din România este dominată de asigurările obligatorii. Dacă în Grecia, 60-70% din produsele vândute sunt reprezentate de pachetele CASCO parțial, în România, aproximativ 85% din clienți au achiziționat polițe RCA.

„România este tradițional o piață condusă de RCA și vedem aceasta ca pe o oportunitate. Nu spun că toată lumea ar trebui să aibă CASCO complet, dar există nevoi diferite și clienții ar trebui să înceapă să înțeleagă nevoile diferite”, a declarat Antonis Tsaknakis, Country Lead, Anytime România.

În 2026, compania și-a extins portofoliul și oferă în prezent patru niveluri de protecție: RCA, RCA Plus, Go și Pro.

Potrivit lui Mihai Măgureanu, Head of Underwriting Anytime România, ideea a fost crearea unui sistem care să permită șoferilor să aleagă nivelul de protecție în funcție de nevoi și buget.

„Am construit un ecosistem de produse care permite clienților să aleagă nivelul de protecție care se potrivește cu adevărat nevoilor și bugetului lor, desigur, de la protecția de bază oferită de un RCA simplu până la protecția completă oferită de Casco Pro”, a spus acesta.

Compania susține că unul dintre elementele distinctive este digitalizarea procesului de evaluare pentru produsul RCA & CASCO Pro.

„Deși produsul necesită o inspecție de risc, Anytime a transformat acest proces complex tradițional într-o călătorie complet digitală. Inspecția de risc se poate face de către utilizatori urmând instrucțiuni simple, încărcând fotografiile și documentele necesare și finalizând procesul rapid și ușor ori de câte ori doresc”, a explicat Mihai Măgureanu, Head of Underwriting Anytime România.

În prezent, produsele RCA Plus, CASCO Go și CASCO Pro sunt disponibile doar împreună cu RCA și exclusiv pe site-ul companiei, însă reprezentanții Anytime spun că au în plan dezvoltarea unei variante CASCO independente și extinderea distribuției prin alte canale.

Mai mult, pe măsură ce tot mai multe servicii sunt gestionate din telefon, compania pregătește și lansarea unei aplicații dedicate pentru piața locală. Aplicația există deja în Grecia și Cipru, iar în prezent este adaptată pentru România.

„Ideea din spatele aplicației este cum poți, desigur, să îți monitorizezi polițele, dar cel mai important, ce poți face prin aplicație în caz de urgență. Apelând asistența rutieră, fără a fi nevoie să introduci adresa, putem identifica unde te afli. În momentul cererilor de despăgubire putem digitaliza întregul proces prin aplicație”, a declarat Antonis Tsaknakis.

Anytime este brandul de asigurări digitale al Interamerican, membru al grupului olandez Achmea. Anytime este prezent în Europa în 9 țări, iar în România, compania intenționează să continue dezvoltarea operațiunilor digitale și să extindă gama de produse disponibile pe piața locală.

„Ambiția noastră nu este doar să creștem în România, ci și să continuăm să aducem soluții noi și modalități de lucru care răspund așteptărilor în schimbare ale consumatorilor români. Considerăm România o piață strategică pe termen lung și ne propunem să continuăm să inovăm și să construim relații bazate pe încredere cu clienții noștri”, a declarat Antonis Tsaknakis.

Pentru 2027, Anytime România își propune să își extindă oferta cu asigurări de călătorie și de locuință, în paralel cu dezvoltarea bazei de clienți și a infrastructurii digitale. Planul de investiții al companiei se ridică la o valoare totală estimată la aproximativ 30 de milioane de euro, într-o perioadă de patru-cinci ani.