Locul din casă care provoacă cele mai multe certuri. Certurile dintre cei care locuiesc împreună pot porni uneori de la lucruri aparent mărunte. Un studiu recent arată că bucătăria este locul din casă în care dezordinea generează cel mai des tensiuni, iar blatul de lucru se află în centrul problemelor.

Bucătăria este asociată, în mod normal, cu mesele în familie și timpul petrecut împreună, însă poate deveni și locul în care apar cele mai multe certuri atunci când spațiul nu este păstrat în ordine.

Problema nu este încăperea în sine, ci dezordinea care se acumulează, în special pe blatul din bucătărie. Vasele, ambalajele, cumpărăturile sau diferite obiecte lăsate la vedere pot ajunge să creeze tensiuni între persoanele care împart aceeași locuință.

Un studiu realizat de IKEA în 2026, pe 31.488 de persoane din 31 de piețe, arată că blatul din bucătărie este zona din locuință cel mai dificil de menținut fără dezordine pentru 24% dintre respondenți. Totodată, 37% au indicat acest spațiu drept cel mai probabil să provoace certuri din cauza obiectelor lăsate în dezordine.

Situația apare mai ales atunci când membrii unei gospodării au standarde diferite în privința ordinii. Pentru o persoană, câteva obiecte lăsate pe blat pot să nu reprezinte o problemă, în timp ce pentru alta pot crea senzația că spațiul este permanent dezordonat.

Astfel, nu gătitul sau timpul petrecut în bucătărie reprezintă principala sursă a tensiunilor, ci modul în care este folosit și organizat spațiul comun.

Studiul scoate la iveală și un alt comportament întâlnit în multe locuințe. Aproape patru din zece persoane recunosc că în casa lor cineva lasă uneori intenționat obiecte la vedere, în speranța că o altă persoană le va strânge.

Un astfel de comportament poate transforma lucrurile mărunte într-un motiv repetat de nemulțumire. O cană uitată pe blat, cumpărăturile care nu sunt puse la loc sau obiectele care rămân zile întregi în aceeași zonă pot deveni surse de certuri atunci când responsabilitatea pentru ordine nu este împărțită.

Dezordinea nu afectează însă doar relațiile dintre cei care locuiesc împreună. O parte dintre respondenți spun că mută obiectele dintr-o cameră în alta înainte de venirea musafirilor, iar alții au ajuns chiar să renunțe la planuri pentru că locuința era prea dezordonată.

Faptul că bucătăria generează asemenea tensiuni poate fi explicat și prin modul în care este folosită. Este un spațiu comun, prin care membrii familiei trec frecvent și unde se adună rapid obiecte care nu au neapărat legătură cu gătitul.

Blatul poate deveni loc pentru cumpărături, chei, acte, aparate electrocasnice, recipiente sau diverse lucruri care urmează să fie puse „mai târziu” la locul lor.

Atunci când acest lucru se repetă, suprafața disponibilă scade, iar dezordinea devine mult mai vizibilă. Tocmai această combinație face ca bucătăria să ajungă una dintre principalele surse de certuri legate de ordine în locuință.