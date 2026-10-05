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Giorgia Meloni vrea să-și transforme vocea în marcă înregistrată. Motivul din spatele cererii

Giorgia Meloni vrea să-și transforme vocea în marcă înregistrată. Motivul din spatele cereriiGiorgia Meloni. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a depus luni, 5 octombrie, la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală o cerere pentru înregistrarea propriei voci ca marcă. Demersul urmărește să-i ofere protecție juridică suplimentară în fața deepfake-urilor generate cu inteligența artificială, relatează Reuters.

Cererea a fost confirmată de biroul prim-ministrului italian și include o înregistrare audio de patru secunde. În fișier, Giorgia Meloni repetă de două ori, în limba italiană, propoziția „Io sono Giorgia” („Eu sunt Giorgia”).

De unde vine expresia „Io sono Giorgia”

Formula aleasă pentru înregistrare provine dintr-o declarație făcută de Giorgia Meloni la un miting politic în 2019.

Ulterior, expresia a fost transpusă într-o piesă disco și a devenit și titlul autobiografiei sale, publicată în 2021.

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Cererea depusă la EUIPO vine într-un context în care premierul italian a fost vizat în repetate rânduri de imagini manipulate cu ajutorul tehnologiei.

Imagini false cu Giorgia Meloni au circulat pe rețelele sociale

În ultimii ani, mai multe imagini trucate în care apare Giorgia Meloni au circulat în mediul online și au fost distribuite uneori ca fiind autentice. Una dintre aceste imagini false o prezenta așezată pe un pat, în lenjerie intimă.

În 2024, premierul Italiei a dat în judecată un bărbat din Sardinia, acuzat că a creat și publicat online imagini pornografice de tip deepfake în care era folosit chipul acesteia. Cazul se află în prezent pe rolul unei instanțe italiene.

Meloni a criticat astfel de materiale, pe care le consideră tentative de răspândire a informațiilor false și de țintire a anumitor persoane.

Ea i-a îndemnat pe utilizatori să verifice conținutul înainte de a-l distribui pe internet și a avertizat că imaginile manipulate pot afecta inclusiv persoane care nu se pot apăra.

Inteligența artificială

Inteligența artificială. Sursă foto: Freepik

Cererea este încă analizată de EUIPO

Solicitarea depusă de Giorgia Meloni se află în continuare în faza de examinare, potrivit Reuters.

Chiar dacă Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală va aproba cererea, înregistrarea vocii ca marcă nu ar fi suficientă pentru a împiedica folosirea acesteia în toate deepfake-urile generate cu inteligența artificială, potrivit presei italiene.

O astfel de protecție ar putea însă crea obstacole juridice suplimentare pentru cei care ar încerca să reproducă vocea premierului italian fără acord.

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